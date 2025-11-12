RTX: Luft- und Raumfahrtriese vor Breakout!

Zündet jetzt die nächste Stufe?

Rückblick

RTX ist einer der größten Konzerne im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigungstechnologie. Charttechnisch sahen wir nach einem Rücksetzer einen Kurssprung nach den Quartalszahlen. Aktuell konsolidiert die Aktie über dem EMA 20.

RTX-Aktie: Chart vom 12.11.2025, Kürzel: RTX, Kurs: 179.26 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Gelingt der Sprung über die Hürde bei 180.50 USD, würden wir ein Kaufsignale bekommen.

Mögliches bärisches Szenario

Zeigt die Aktie Schwäche und wird die 20-Tagelinie nachhaltig unterschritten, könnte das GAP bei 162 USD geschlossen werden.

Meinung

Am 21. Oktober veröffentlichte RTX die Ergebnisse für das 3. Quartal und meldete einen Umsatzanstieg von 12 % auf 22,5 Mrd. US-Dollar. Der Auftragsbestand erreichte einen Rekordwert von 251 Mrd. US-Dollar, aufgeteilt in 148 Mrd. US-Dollar im zivilen Luftfahrtbereich und 103 Mrd. US-Dollar im Verteidigungssektor. Das Unternehmen profitiert vom Wiederaufschwung der zivilen Luftfahrt sowie erhöhten Rüstungsausgaben durch geopolitische Spannungen.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 494.34 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1.55 Mrd. USD

Meine Meinung zu Exxon Mobil ist neutral

Quellennachweis: -

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2025

