KARLSKOGA, Schweden, 12. November 2025 /PRNewswire/ -- Letztes Jahr wurde Cell Impact von EcoVadis mit Silber ausgezeichnet. Dieses Jahr erhielt das Unternehmen eine Goldmedaille. EcoVadis, der weltweit zuverlässigste Anbieter von Nachhaltigkeitsratings, hat die betrieblichen Nachhaltigkeitspraktiken von Cell Impact bewertet. Die Gesamtbewertung hat sich von 72 auf 79 von 100 verbessert, womit das Unternehmen zu den besten 5 % aller bewerteten Unternehmen gehört. "Der Anstieg ist in erster Linie auf Verbesserungen bei der Berichterstattung, aber auch bei den Routinen und dem Follow-up in mehreren Bereichen zurückzuführen. Das ist keine Hexerei - wir setzen uns Ziele, verfolgen diese weiter und verbessern uns kontinuierlich", erklärt Daniel Vallin, Geschäftsführer von Cell Impact. "Da unsere Fließbleche für die globale Energiewende unverzichtbar sind, freut es uns sehr, dass wir auch von EcoVadis mit Gold ausgezeichnet wurden", so Daniel Vallin. Für weitere Informationen wenden Sie sich an:

Daniel Vallin

CEO und IR-Kontakt, Cell Impact AB (publ)

+46730686620 oder daniel.vallin@cellimpact.com Informationen zu Cell Impact

Cell Impact AB (publ) ist ein weltweiter Lieferant von fortschrittlichen Durchflussplatten für Hersteller von Brennstoffzellen und Elektrolyseuren. Das Unternehmen hat mit Cell Impact Forming eine einzigartige Methode zur Formgebung bei hoher Geschwindigkeit entwickelt und patentiert, die im Vergleich zu herkömmlichen formgebenden Verfahren deutlich skalierbarer und kosteneffizienter ist. Cell Impact Forming ist eine umweltfreundliche Formgebungstechnologie, die kein Wasser und nur sehr wenig Strom verbraucht. Die Cell Impact-Aktie ist am Nasdaq First North Growth Market notiert, und FNCA Sweden AB ist Certified Advisor (CA) des Unternehmens. Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2819968/EcoVadis_Rating.jpg

