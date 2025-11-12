EQS-News: Cell Impact AB
KARLSKOGA, Schweden, 12. November 2025 /PRNewswire/ -- Letztes Jahr wurde Cell Impact von EcoVadis mit Silber ausgezeichnet. Dieses Jahr erhielt das Unternehmen eine Goldmedaille.
EcoVadis, der weltweit zuverlässigste Anbieter von Nachhaltigkeitsratings, hat die betrieblichen Nachhaltigkeitspraktiken von Cell Impact bewertet. Die Gesamtbewertung hat sich von 72 auf 79 von 100 verbessert, womit das Unternehmen zu den besten 5 % aller bewerteten Unternehmen gehört.
"Der Anstieg ist in erster Linie auf Verbesserungen bei der Berichterstattung, aber auch bei den Routinen und dem Follow-up in mehreren Bereichen zurückzuführen. Das ist keine Hexerei - wir setzen uns Ziele, verfolgen diese weiter und verbessern uns kontinuierlich", erklärt Daniel Vallin, Geschäftsführer von Cell Impact.
"Da unsere Fließbleche für die globale Energiewende unverzichtbar sind, freut es uns sehr, dass wir auch von EcoVadis mit Gold ausgezeichnet wurden", so Daniel Vallin.
Die Cell Impact-Aktie ist am Nasdaq First North Growth Market notiert, und FNCA Sweden AB ist Certified Advisor (CA) des Unternehmens.
