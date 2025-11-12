ZenaTech präsentiert sich vor exklusivem Investorenkreis in Palm Beach

Anzeige / Werbung

Technologie trifft Kapital: ZenaTech im Dialog mit Investoren

ZenaTech steht diese Woche im Zentrum mehrerer exklusiver Investorenveranstaltungen in Palm Beach, Florida. Der Anbieter von KI-gesteuerten Drohnensystemen, DaaS- und SaaS-Lösungen sowie Quantencomputing-Technologie tritt vom 10. bis 14. November 2025 vor ausgewählten Investorengruppen auf. Eingeladen sind unter anderem Family Offices, vermögende Privatpersonen und institutionelle Anleger. Im direkten Austausch stehen vor allem die technologische Ausrichtung, das Marktumfeld sowie Wachstumschancen des Unternehmens im Fokus.

Auftritt im Mar-a-Lago Club als strategisches Signal

Ein besonderer Programmpunkt ist der Vortrag am 13. November im traditionsreichen Mar-a-Lago Club - ein Veranstaltungsort, der für Exklusivität steht. In dieser Umgebung trifft ZenaTech auf eine hochkarätige Runde potenzieller Kapitalgeber. Der Termin unterstreicht nicht nur die Sichtbarkeit des Unternehmens in exklusiven Kreisen, sondern dient auch als Plattform, um künftige Entwicklungspfade aufzuzeigen.

Wachsendes Interesse an KI-gestützten Drohnentechnologien

Bereits am heutigen Abend (12. November) gibt ZenaTech im Rahmen einer weiteren Veranstaltung an der renommierten Worth Avenue Einblicke in seine Unternehmensstrategie. Dort kommen rund 50 bis 60 geladene Investoren zusammen. Die Veranstaltung ist eingebettet in ein Umfeld, das für finanzielle Schlagkraft und unternehmerische Netzwerke steht. Auch hier stehen Wachstumspotenziale und technologische Alleinstellungsmerkmale im Vordergrund.

Fokus auf institutionelle Investoren bei der PIPEs Conference

Zeitgleich nutzt das Unternehmen die Teilnahme an der PIPEs Conference in Fort Lauderdale, um gezielt Einzelgespräche mit institutionellen Investoren zu führen. Die Konferenz bietet eine Plattform für börsennotierte Unternehmen, sich mit finanzstarken Partnern über Kapitalmaßnahmen und Marktpositionierung auszutauschen. Für ZenaTech ist es eine Gelegenheit, strategische Kontakte zu vertiefen und die eigene Position im Technologieumfeld zu stärken.

Direkter Kontakt für vertiefende Gespräche

Begleitend zu den öffentlichen Auftritten bietet ZenaTech interessierten Investoren die Möglichkeit, persönliche Termine mit dem Führungsteam vor Ort zu vereinbaren. Der direkte Dialog soll dazu beitragen, konkrete Fragen zu adressieren und individuelle Gespräche zur Positionierung des Unternehmens im Kapitalmarkt zu ermöglichen.

