Vancouver, British Columbia, (12. Februar 2026) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt bekannt, dass es einen Drone-as-a-Service-Standort an seinem Hauptsitz im Großraum Orlando eröffnet hat. Dies ist der 23. globale DaaS-Standort, der als strategischer Knotenpunkt dient, um bedeutenden Regierungs- und Verteidigungskunden Vermessungs- und Kartierungsdienstleistungen anzubieten.

"Florida ist ein strategisch wichtiger Bundesstaat für Drone-as-a-Service und bekannt für seine Infrastruktur, sein Verkehrswesen und seine Aktivitäten im Verteidigungsbereich", sagte Dr. Shaun Passley, CEO von ZenaTech. "Durch die Einrichtung eines Drone-as-a-Service-Standorts an unserem Hauptsitz im Großraum Orlando schaffen wir einen zentralen Anlaufpunkt, um gezielt Geschäftsmöglichkeiten auf Bundes-, Landes- und Bezirksebene zu verfolgen. In Zusammenarbeit mit unserem Büro in Washington, D.C. und unseren engagierten Teams für Geschäftsentwicklung im Bundes- und Verteidigungsbereich stärken wir unsere Fähigkeit, Entscheidungsträger zu gewinnen und unsere Präsenz im öffentlichen Sektor auszubauen."

Der Schwerpunkt des DaaS-Standorts in Orlando wird auf dem Aufbau von Beziehungen zu Bundes-, Landes-, Bezirks- und Kommunalbehörden liegen, einschließlich Verteidigungsanlagen, Energieinfrastruktur und Verkehrsprojekte. In Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern der DaaS-Zentrale und den Geschäftsentwicklungsteams des Unternehmens in Washington, D.C. stärkt und erweitert das Unternehmen seine Fähigkeiten, Regierungsbehörden zu bedienen.

Der DaaS-Standort in Orlando wird mit einem zehnköpfigen Team besetzt sein, einschließlich Piloten, Vermessungstechnikern und Mitarbeitern für die Geschäftsentwicklung. Das Unternehmen ist zurzeit mit der Einstellung von Personal und der Bereitstellung von Ausrüstung, Drohnen und Lkws beschäftigt, um den vollständigen Betrieb vorzubereiten, der voraussichtlich Anfang April aufgenommen wird.

Kurzfristig beabsichtigt das Unternehmen, seinen DaaS-Hub in Orlando zu nutzen, um Vermessungs- und Kartierungsarbeiten für Kunden aus dem Verteidigungssektor unter Anwendung traditioneller Vermessungsmethoden durchzuführen und gleichzeitig die Integration von Drohnen voranzutreiben und Zertifizierungen wie Green und Blue UAS zu erlangen. Sobald die Zertifizierungen vorliegen, werden die drohnenbasierten Anwendungen Vermessungen von Militärstützpunkten und Flughäfen, die Planung von Start- und Landebahnen, die Kartierung von Bundesliegenschaften und kritische Verteidigungsinfrastrukturprojekte umfassen. Der DaaS-Standort in Orlando wird auch bestehende Dienstleistungen für Geschäftskunden unterstützen, einschließlich Bauträger, Golfplatzbetreiber, Baufirmen und öffentlicher Bauprojekte.

Die Drone-as-a-Service-Plattform von ZenaTech wurde konzipiert, um Unternehmens- und Regierungskunden On-Demand- oder abonnementbasierten Zugang zu schnelleren und überlegenen drohnenbasierten Dienstleistungen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Vermessung, Inspektion, Wartung, Hochdruckreinigung, Bestandsverwaltung und Präzisionslandwirtschaft zu bieten, ohne dass Kapitalkosten oder der Betriebsaufwand einer Eigentümerschaft anfallen. Durch die Übernahme etablierter, profitabler Dienstleistungsunternehmen, die zurzeit Low-Tech-Prozesse einsetzen und reif für Drohneninnovationen sind, baut ZenaTech ein globales, Multi-Service-DaaS-Netzwerk von Standorten in Gemeinden, die durch bestehende Kunden und Umsätze unterstützt werden, für eine Drohnenintegration der nächsten Generation auf, die auf Geschwindigkeit, Präzision, Daten und Sicherheitsvorteile ausgelegt ist. Das Unternehmen baut sein globales Geschäft und sein Standortnetzwerk durch Übernahmen und Unternehmensstandorte sowie durch die Integration seiner Drohnen und neuen Dienstleistungen weiter aus.

Über ZenaTech

https://www.zenatech.com/ (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das sich auf KI-Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen für missionskritische Anwendungen in den Bereichen Wirtschaft, Regierung und Verteidigung spezialisiert hat. Seit 2017 nutzt das Unternehmen seine Expertise in der Softwareentwicklung und erweitert seine Fähigkeiten in der Entwicklung und Herstellung von Drohnen durch ZenaDrone, um Innovation und Verbesserung von Prozessen in den Bereichen Kundeninspektion, Überwachung, Sicherheit, Compliance und Vermessung für Kunden zu erreichen. Mit Unternehmenssoftwarekunden, die Markenlösungen in den Bereichen Strafverfolgung, Regierung und Industrie einsetzen, und Drohnen, die in diesen sowie in den Bereichen Landwirtschaft, Verteidigung und Logistik eingesetzt werden, trägt das Lösungsportfolio von ZenaTech zu außergewöhnlicher betrieblicher Effizienz, Genauigkeit und Kosteneinsparungen bei. Das Unternehmen ist mit seinen Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Taiwan und den Vereinigten Arabischen Emiraten weltweit tätig und baut sein DaaS-Geschäft in den USA sowie sein globales Netzwerk von Standorten durch Übernahmen aus.

Über ZenaDrone

https://www.zenadrone.com/, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert autonome Drohnenlösungen, die unter anderem Software für maschinelles Lernen, KI, prädiktive Modellierung, Quantencomputing sowie andere Software- und Hardware-Innovationen nutzen. Das Unternehmen wurde gegründet, um den Hanfanbau zu revolutionieren, und hat seinen Schwerpunkt inzwischen auf multifunktionale Drohnenlösungen für industrielle Überwachungs-, Kontroll-, Inspektions-, Tracking-, Prozessautomatisierungs- und Verteidigungsanwendungen ausgeweitet. Derzeit kommt die ZenaDrone 1000 in Pflanzenmanagementanwendungen in der Landwirtschaft und für kritische Frachttransporte im Verteidigungssektor zum Einsatz. Die für Innenräume konzipierte Drohne IQ Nano wird für die Bestandsverwaltung und Sicherheitsanwendungen in Lager- und Logistiksektoren verwendet und die https://www.zenadrone.com/zenadrone-iq-square/ ist eine Outdoor-Drohne, die für Landvermessungen und Inspektionen im kommerziellen und im Verteidigungssektor entwickelt wurde.

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Für Unternehmen, Investoren und Medien:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

mailto:investors@zenatech.com

Für Investoren:

Michael Mason

CORE IR

mailto:investors@zenatech.com

Safe Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung und die zugehörigen Kommentare des Managements von ZenaTech, Inc. enthalten "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder die künftige Leistung von ZenaTech und spiegeln die Erwartungen und Prognosen des Managements in Bezug auf das Wachstum, die Betriebsergebnisse, die Leistung sowie die Geschäftsaussichten und -möglichkeiten von ZenaTech wider. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie "können", "werden", "sollten", "erwarten", "planen", "vorhersehen", "anstreben", "suchen", "ist/sind wahrscheinlich", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell", "fortsetzen" oder der Verneinung dieser Begriffe oder an anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in diesem Dokument gehören unter anderem die Erwartungen von ZenaTech in Bezug auf Einnahmen, Ausgaben, Produktion, Betrieb, Kosten, Cashflow und künftiges Wachstum; Erwartungen in Bezug auf künftige Produktionskosten und -kapazitäten; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte wie derzeit geplant auf den Markt zu bringen, einschließlich ZenaDrone 1000, IQ Square und IQ Nano; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte für die derzeit in Erwägung gezogenen Märkte zu entwickeln; den voraussichtlichen Barmittelbedarf von ZenaTech und den Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln; die Absicht von ZenaTech, das Geschäft und den Betrieb auszubauen, sowie das Ausführungsrisiko; Erwartungen in Bezug auf künftige Betriebe und Kosten; die Volatilität der Aktienkurse und die Marktbedingungen in den Branchen, in denen ZenaTech tätig ist; politische, wirtschaftliche, umweltbezogene, steuerliche, sicherheitsrelevante und andere Risiken, die mit der Tätigkeit in Wachstumsmärkten verbunden sind; regulatorische Risiken; ungünstige Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; Schwierigkeiten bei der Vorhersage von Branchentrends; die Fähigkeit, Schlüsselpersonal einzustellen; die Wettbewerbsbedingungen der Branche und die Wettbewerbs- und Geschäftsstrategien von ZenaTech; ZenaTechs erwartete Geschäftsziele für die nächsten zwölf Monate; ZenaTechs Fähigkeit, zusätzliche Mittel durch den Verkauf von Eigen- oder Fremdkapital zu beschaffen; Investitionskapital und Marktanteile; die Fähigkeit, geplante Übernahmen abzuschließen; Veränderungen in den Zielmärkten; Marktunsicherheit; die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, auch durch die Notierung seiner Wertpapiere in verschiedenen Rechtsordnungen; Wachstumsmanagement (Pläne und Zeitplan für die Expansion); Patentverletzungen; Rechtsstreitigkeiten; geltende Gesetze, Vorschriften und alle Änderungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit von ZenaTech auswirken, sowie andere damit verbundene Risiken und Unsicherheiten, die unter der Überschrift "Risk Factors" auf Formblatt F-1 und Formblatt 20-F des Unternehmens bzw. anderen Unterlagen, die es bei der United States Securities and Exchange Commission (die "SEC") auf EDGAR über die Webseite der SEC, http://www.sec.gov/, eingereicht hat. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die nach bestem Wissen und Gewissen getroffene Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider. Zukunftsgerichtete Aussagen können nicht garantiert werden, und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Dementsprechend wird den Lesern empfohlen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82980Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82980&tr=1



