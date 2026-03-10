Der IQ Glider vervollständigt das maritime ZenaDrone 2000-Abwehrsystem, das im Dauerbetrieb Multi-Drohnen-Abfangeinsätze von Marineschiffen aus ohne Küsteninfrastruktur oder raketenbasierte Gegenmaßnahmen ermöglicht

Vancouver, British Columbia, 10. März 2026 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt den Beginn der Entwicklungsarbeiten für den IQ Glider, einer autonomen marinegestützten Start- und Betankungsstation für Drohnen, bekannt. Mit dem IQ Glider soll die Betriebsdauer des ZenaDrone 2000 Maritime Interceptor - einem vom Unternehmen entwickelten Abwehrsystem, das Multi-Drohnen-Abfangeinsätze im Dauerbetrieb ermöglicht und keine Küsteninfrastruktureinrichtungen oder raketenbasierten Gegenmaßnahmen erfordert - entsprechend verlängert werden. Die Einleitung der Arbeiten an der IQ Glider-Technologie folgt auf die vom Unternehmen zuletzt angekündigte Entwicklung eines Prototypen der ZenaDrone 2000, einer kostengünstigen, kraftstoffbetriebenen und marinegestützten Abfangdrohne, die darauf ausgelegt ist, mehrere anfliegende unbemannte Luftfahrzeuge zu erkennen und abzufangen.

"Mit der ZenaDrone 2000 verändert sich die Wirtschaftlichkeit der marinegestützten Drohnenabwehr zum Positiven. Doch Wirtschaftlichkeit allein entscheidet keine Gefechte - entscheidend ist die Einsatzdauer", weiß Shaun Passley, CEO von ZenaTech. "Eine Abfangdrohne, die nach jedem Einzeleinsatz zum Stützpunkt zurückkehren muss, ist kein echtes Abwehrsystem. Der IQ Glider - unser neues autonomes System, das wir derzeit entwickeln - ist hingegen darauf ausgelegt, einen Dauerbetrieb dieser Drohnen zu gewährleisten, indem Start, Rückholung und Betankung direkt von Schiffen auf See aus ermöglicht werden. Zusammen werden die ZenaDrone 2000 und der IQ Glider eine skalierbare, kostengünstige Abwehrlösung stellen, die Seestreitkräfte in die Lage versetzt, auf Bedrohungen durch Drohnenschwärme mit einer dauerhaften Überwachung anstatt mit kostspieligen Raketenabwehrmaßnahmen zu reagieren."

Der strategische und wirtschaftliche Vorteil des kombinierten Systems aus IQ Glider-Plattform und ZenaDrone 2000-Drohne ergibt sich aus dem augenscheinlichen Kostenungleichgewicht in der modernen marinegestützten Drohnenkriegsführung. Aus Sicht des Unternehmens ist das Modell einer Seestreitmacht, die Abfangraketen im Wert von mindestens 1 Mio. $ einsetzt, um Drohnen im Wert von lediglich 50.000 $ zu zerstören, nicht nachhaltig, vor allem wenn es um Dauerangriffe von Drohnenschwärmen geht, die neben dem Budget auch die Raketenkapazitäten schwer belasten. Mit seinen integrierten Systemen will das Unternehmen dieses Problem in großem Maßstab mit einer dauerhaften, autonomen und schiffsgestützten Lösung angehen, die "Drohnen mit Drohnen" bekämpft, die zu einem Bruchteil der Kosten von Raketen gebaut werden. Dieses Flugabwehrsystem ist bestens geeignet für zukünftige Verteidigungsprogramme der US-Marine, der NATO und des Gulf Coordination Council sowie für Modernisierungsmaßnahmen der Küstenwache, die auf eine skalierbare marinegestützte Flugabwehr abzielen.

In der Vergangenheit war die seegestützte Drohnenabwehr hinsichtlich einer dauerhaften operativen Präsenz mit Einschränkungen verbunden, da einzelne Drohnen nur für eine begrenzte Zeit in der Luft bleiben können, bevor sie Treibstoff oder Wartung benötigen. Der IQ Glider wurde entwickelt, um diese Herausforderung zu meistern. Er bietet den ZenaDrone 2000-Drohnen eine Plattform für das Starten, Landen, Auftanken sowie den neuerlichen Einsatz in einem koordinierten Rotationssystem direkt von Marineschiffen aus. Die Unternehmensführung von ZenaTech ist der Meinung, dass dieser "relaisartige" Ansatz während ausgedehnter Einsätze eine dauerhafte Überwachung der Schiffe und des daran angrenzenden Meeresraums ermöglicht.

Sowohl der IQ Glider als auch der ZenaDrone 2000 Maritime Interceptor befinden sich aktuell im aktiven Entwicklungsstadium. Der Prototyp der ZenaDrone 2000 ist derzeit in der Planungs- und Entwicklungsphase, die Tests sollen noch vor Jahresende erfolgen. Der IQ Glider wird parallel dazu als spezielle Start- und Betankungsinfrastruktur für Einsätze der ZenaDrone 2000-Drohnenflotte entwickelt. ZenaTech wird über weitere Meilensteine in der Entwicklung des kombinierten Systems, den Zeitplan der Prototypentests sowie Geschäftsanbahnungen mit Kunden aus dem Verteidigungssektor berichten, sobald es diesbezüglich etwas Neues gibt.

Über ZenaTech

https://www.zenatech.com/ (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das sich auf KI-Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen für missionskritische Anwendungen in den Bereichen Wirtschaft, Regierung und Verteidigung spezialisiert hat. Seit 2017 nutzt das Unternehmen seine Expertise in der Softwareentwicklung und erweitert seine Fähigkeiten in der Entwicklung und Herstellung von Drohnen durch ZenaDrone, um Innovation und Verbesserung von Prozessen in den Bereichen Inspektion, Überwachung, Sicherheit, Compliance und Vermessung für Kunden zu erreichen. Mit Unternehmenssoftwarekunden, die Markenlösungen in den Bereichen Strafverfolgung, Regierung und Industrie einsetzen, und Drohnen, die in diesen sowie in den Bereichen Landwirtschaft, Verteidigung und Logistik eingesetzt werden, trägt das Lösungsportfolio von ZenaTech zu mehr Geschwindigkeit, Genauigkeit und Kosteneinsparungen bei. Das Unternehmen ist mit seinen Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Taiwan und den Vereinigten Arabischen Emiraten weltweit tätig und baut sein DaaS-Geschäft sowie sein globales Netzwerk von Standorten durch Übernahmen aus.

Über ZenaDrone

https://www.zenadrone.com/, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert autonome Drohnenlösungen, die unter anderem Software für maschinelles Lernen, KI, prädiktive Modellierung, Quantencomputing sowie andere Software- und Hardware-Innovationen nutzen. Das Unternehmen wurde gegründet, um den Hanfanbau zu revolutionieren, und hat seinen Schwerpunkt inzwischen auf multifunktionale Drohnenlösungen für Vermessung, Überwachung, Inspektion, Ortung, Prozessautomatisierungs- und Verteidigungsanwendungen ausgeweitet.

Derzeit kommt die ZenaDrone 1000 in Pflanzenmanagementanwendungen und für kritische Frachttransporte im Verteidigungssektor zum Einsatz. Die für Innenräume konzipierte Drohne IQ Nano wird für die Bestandsverwaltung und Sicherheitsanwendungen in Lager- und Logistiksektoren verwendet, die IQ Square ist eine Outdoor-Drohne, die für Hochdruckreinigungen und Inspektionen im kommerziellen und staatlichen Bereich entwickelt wurde und die https://www.zenadrone.com/iq-quad-drone/ wird für Landvermessungen eingesetzt.

Safe Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung und die zugehörigen Kommentare des Managements von ZenaTech, Inc. enthalten "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder die künftige Leistung von ZenaTech und spiegeln die Erwartungen und Prognosen des Managements in Bezug auf das Wachstum, die Betriebsergebnisse, die Leistung sowie die Geschäftsaussichten und -möglichkeiten von ZenaTech wider. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie "können", "werden", "sollten", "erwarten", "planen", "vorhersehen", "anstreben", "suchen", "ist/sind wahrscheinlich", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell", "fortsetzen" oder der Verneinung dieser Begriffe oder an anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in diesem Dokument gehören unter anderem die Erwartungen von ZenaTech in Bezug auf Einnahmen, Ausgaben, Produktion, Betrieb, Kosten, Cashflow und künftiges Wachstum; Erwartungen in Bezug auf künftige Produktionskosten und -kapazitäten; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte wie derzeit geplant auf den Markt zu bringen, einschließlich ZenaDrone 1000, IQ Square und IQ Nano; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte für die derzeit in Erwägung gezogenen Märkte zu entwickeln; den voraussichtlichen Barmittelbedarf von ZenaTech und den Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln; die Absicht von ZenaTech, das Geschäft und den Betrieb auszubauen, sowie das Ausführungsrisiko; Erwartungen in Bezug auf künftige Betriebe und Kosten; die Volatilität der Aktienkurse und die Marktbedingungen in den Branchen, in denen ZenaTech tätig ist; politische, wirtschaftliche, umweltbezogene, steuerliche, sicherheitsrelevante und andere Risiken, die mit der Tätigkeit in Wachstumsmärkten verbunden sind; regulatorische Risiken; ungünstige Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; Schwierigkeiten bei der Vorhersage von Branchentrends; die Fähigkeit, Schlüsselpersonal einzustellen; die Wettbewerbsbedingungen der Branche und die Wettbewerbs- und Geschäftsstrategien von ZenaTech; ZenaTechs erwartete Geschäftsziele für die nächsten zwölf Monate; ZenaTechs Fähigkeit, zusätzliche Mittel durch den Verkauf von Eigen- oder Fremdkapital zu beschaffen; Investitionskapital und Marktanteile; die Fähigkeit, geplante Übernahmen abzuschließen; Veränderungen in den Zielmärkten; Marktunsicherheit; die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, auch durch die Notierung seiner Wertpapiere in verschiedenen Jurisdiktionen; Wachstumsmanagement (Pläne und Zeitplan für die Expansion); Patentverletzungen; Rechtsstreitigkeiten; geltende Gesetze, Vorschriften und alle Änderungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit von ZenaTech auswirken, sowie andere damit verbundene Risiken und Unsicherheiten, die unter der Überschrift "Risk Factors" auf Formblatt F-1 und Formblatt 20-F des Unternehmens bzw. anderen Unterlagen, die es bei der United States Securities and Exchange Commission (die "SEC") auf EDGAR über die Webseite der SEC, http://www.sec.gov, eingereicht hat, beschrieben sind. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die nach bestem Wissen und Gewissen getroffene Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider. Zukunftsgerichtete Aussagen können nicht garantiert werden, und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Dementsprechend wird den Lesern empfohlen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

