Quantennavigation für Drohnen: ZenaDrone entwickelt GPS-unabhängige Navigation für militärische Einsätze

ZenaTech treibt die technologische Weiterentwicklung seiner Drohnenplattformen voran. Das Unternehmen teilte mit, dass seine Drohnentochter ZenaDrone mit der Entwicklung eines Quantennavigationssystems begonnen hat. Ziel ist es, sichere Drohneneinsätze auch in Regionen zu ermöglichen, in denen kein GPS-Empfang verfügbar ist oder Satellitensignale gestört werden.

Die Technologie soll zunächst in der Schwerlastdrohne ZenaDrone 1000 eingesetzt werden. Diese Plattform ist für Anwendungen im Verteidigungsbereich konzipiert und wird für Aufklärungs-, Überwachungs- und Erkundungsmissionen (ISR) genutzt. Darüber hinaus eignet sich das System für den Transport spezieller Nutzlasten sowie für Einsätze im Grenzschutz. Perspektivisch plant das Unternehmen, die Quantennavigation auch auf die Drohnenplattformen der IQ-Serie auszuweiten und damit eine skalierbare Lösung für verschiedene Systeme zu schaffen.

GPS-unabhängige Navigation als strategische Fähigkeit

Im modernen Verteidigungsumfeld gewinnt die Fähigkeit zur autonomen Navigation ohne GPS zunehmend an Bedeutung. Einsatzgebiete sind immer häufiger von Störsignalen, Spoofing oder anderen Beeinträchtigungen der Satellitenkommunikation geprägt.

Vor diesem Hintergrund sieht ZenaTech die Entwicklung von Quantennavigationssystemen als strategischen Schritt, um autonome Drohnensysteme auch unter schwierigen Einsatzbedingungen zuverlässig betreiben zu können. Das Unternehmen investiert nach eigenen Angaben gezielt in Forschung und Entwicklung, um die technologische Basis für zukünftige autonome Verteidigungssysteme auszubauen.

Kombination aus Quantenphysik und KI

Quantennavigationssysteme gelten als hochpräzise Bewegungssensoren der nächsten Generation. Sie basieren auf Prinzipien der Quantenphysik und nutzen spezialisierte Sensoren, um Bewegungen und Positionen unabhängig von externen Signalen zu bestimmen.

Die Systeme verbinden quantenbasierte Trägheitsmessungen mit KI-gestützten Kurskorrekturen. Dadurch kann eine kontinuierliche und präzise Positionsbestimmung über längere Einsatzzeiten hinweg erfolgen - selbst dann, wenn keinerlei GPS- oder Satellitensignale verfügbar sind.

Neben militärischen Anwendungen kann die Technologie auch im zivilen Bereich relevant sein. Beispiele sind Drohneneinsätze in dichten urbanen Umgebungen, in Industrieanlagen, unterirdischen Infrastrukturen oder bei Langstreckenflügen außerhalb der direkten Sichtverbindung (BVLOS).

Entwicklung startet mit Integration in die ZenaDrone 1000

Das Forschungs- und Entwicklungsteam von ZenaDrone befindet sich derzeit in der frühen Phase des Projekts. Im Mittelpunkt steht zunächst die Integration der Quantennavigation in die Plattform der ZenaDrone 1000.

Nach Abschluss der Entwicklungsarbeiten sollen Integrations- und Testphasen folgen. Dabei werden schrittweise weitere Teams eingebunden, um das System unter realen Einsatzbedingungen zu erproben. Langfristig ist vorgesehen, die Technologie sowohl in Verteidigungsdrohnensysteme als auch in kommerzielle Plattformen zu integrieren. Ziel ist eine Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten, etwa bei Überwachungsmissionen, der Inspektion kritischer Infrastruktur oder bei sicherheitsrelevanten Operationen.

Modulare Schwerlastdrohne für komplexe Missionen

Die ZenaDrone 1000 ist als KI-gestützte Schwerlastplattform mit Senkrechtstart- und Landefähigkeit (VTOL) entwickelt worden. Die Drohne wurde speziell für Anforderungen im Verteidigungsumfeld optimiert.

Zu den zentralen Funktionen zählen Echtzeitüberwachung, taktische Aufklärung und sichere Datenerfassung im Rahmen von ISR-Missionen. Darüber hinaus kann die Plattform Fracht transportieren oder missionskritische Nutzlasten bereitstellen.

Durch ihr modulares Design lässt sich die Drohne schnell an unterschiedliche Einsatzprofile anpassen. Damit eignet sich das System sowohl für Operationen in Hochrisikoumgebungen als auch für Anwendungen in der Infrastrukturüberwachung oder der betrieblichen Logistik.

