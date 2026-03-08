ZenaTech intensiviert Kontakte nach Washington - Drohnenstrategie rückt stärker in den Fokus der US-Verteidigung

Anzeige / Werbung

Angesichts der aktuellen geopolitischen Entwicklungen positioniert sich ZenaTech stärker im Umfeld des US-Verteidigungssektors. Das an der Nasdaq gelistete Technologieunternehmen, das auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, hat ein Update zu seinen Aktivitäten in Washington veröffentlicht. Ziel ist es, den Dialog mit politischen Entscheidungsträgern zu intensivieren und die Rolle des Unternehmens im wachsenden Markt für militärische und sicherheitsrelevante Drohnensysteme auszubauen.

Konkret plant die Drohnentochter ZenaDrone noch in diesem Monat eine weitere Reise nach Washington, D.C. Vertreter des Unternehmens wollen dort erneut Gespräche mit Mitgliedern des US-Kongresses sowie weiteren relevanten Interessengruppen führen. Im Mittelpunkt stehen die technologischen Entwicklungen des Unternehmens und die Pläne für den Ausbau der Drohnenproduktion in den Vereinigten Staaten.

Die Gespräche sollen insbesondere Themen wie die Stärkung der heimischen Drohnenfertigung, resiliente Lieferketten sowie autonome Funktionen im Kontext der Blue-UAS-Zertifizierung adressieren. Auch übergeordnete Prioritäten der nationalen Sicherheit werden Teil der Gespräche sein. Der Fokus liegt dabei auf der zunehmenden Bedeutung sicherer und in den USA entwickelter unbemannter Flugsysteme.

Autonome Systeme werden zum strategischen Faktor

Autonome Systeme gewinnen innerhalb moderner Verteidigungsstrategien zunehmend an Bedeutung. Auch ZenaTech sieht in diesem Bereich einen klaren technologischen und politischen Trend. Die Zusammenarbeit mit Mitgliedern des US-Kongresses spiegelt nach Angaben des Unternehmens den wachsenden Fokus der Vereinigten Staaten auf sichere, im Inland entwickelte Drohnenkapazitäten wider.

ZenaTech richtet seine technologische Entwicklung gezielt an den Anforderungen der Blue-UAS-Zertifizierung aus. Damit soll sichergestellt werden, dass die eigenen Drohnenlösungen den steigenden Anforderungen des Verteidigungssektors gerecht werden und gleichzeitig mit politischen Initiativen zur Stärkung der US-Führungsrolle bei unbemannten Systemen im Einklang stehen.

Der politische Rückenwind für entsprechende Technologien ist deutlich. Der US-Kongress hat wiederholt betont, wie wichtig Investitionen in heimische Drohnentechnologien sind. Ziel ist es, die Abhängigkeit von ausländischen Systemen zu reduzieren und gleichzeitig die nationale Resilienz zu stärken.

Vor diesem Hintergrund sucht ZenaDrone aktiv den Austausch mit politischen Entscheidungsträgern in Washington. Im Rahmen der Gespräche sollen auch mögliche Finanzierungsinitiativen des Kongresses sowie Beteiligungen an Programmen zur Modernisierung der Verteidigung geprüft werden. Ebenso stehen mögliche Technologievorführungen im Raum. Insgesamt sind die Gespräche Teil der Strategie, die Drohnenplattformen des Unternehmens eng an den Modernisierungsprioritäten der US-Verteidigung auszurichten.

Blue-UAS-Standards als Türöffner für den Verteidigungsmarkt

Ein zentraler Bestandteil dieser Strategie ist die Ausrichtung der Drohnenentwicklung an den Anforderungen des Blue-UAS-Programms. Dieses Programm gilt als wichtiger Standard für Drohnenlösungen, die im US-Verteidigungssektor eingesetzt werden können.

ZenaDrone berücksichtigt diese Anforderungen bereits in der technischen Planung seiner Plattformen. Dazu zählen sowohl die autonome Schwerlastdrohne ZenaDrone 1000 als auch die Drohnen der IQ-Serie. Der Weg zur Blue-UAS-Zertifizierung führt zunächst über das Green-UAS-Antragsverfahren sowie über die Einhaltung der Konformitätsstandards des National Defense Authorization Act (NDAA).

Zu den Anforderungen gehören unter anderem eine sichere Kommunikationsarchitektur, umfassende Cybersicherheitsmaßnahmen, transparente und resiliente Lieferketten sowie hohe Standards bei Datenintegrität und operativen Abläufen. Für beide Drohnenplattformen wurden entsprechende Green-UAS-Antragsverfahren bereits eingeleitet.

Damit will ZenaTech seine Technologie so positionieren, dass sie perspektivisch den Rahmenbedingungen für eine spätere Blue-UAS-Zertifizierung entspricht und langfristig auch für eine Aufnahme in die Beschaffungsliste des US-Verteidigungssektors infrage kommt.

Auch die Lieferkettenstrategie ist darauf ausgerichtet. In der Fertigungsanlage des Unternehmens in Taiwan werden NDAA-konforme Komponenten wie Kameras, Sensoren und Motoren produziert. Diese stammen aus einem mit den USA verbündeten Land mit langjähriger Erfahrung in der Herstellung solcher Bauteile. Die endgültige Produktion und Montage der Drohnen erfolgt in Arizona. Damit entstehen Drohnenlösungen, die speziell für den US-Verteidigungsmarkt in den Vereinigten Staaten gefertigt werden.

Quantenbasierte Navigation und KI erweitern die Einsatzmöglichkeiten

Parallel dazu arbeitet ZenaDrone an neuen technologischen Fähigkeiten. Besonders im Fokus steht ein quantenbasiertes Navigationsleitsystem, das den Einsatz von Drohnen auch in Umgebungen ohne oder mit eingeschränktem GPS-Empfang ermöglichen soll.

Gerade für militärische Anwendungen gewinnt diese Fähigkeit an Bedeutung, da moderne Einsatzszenarien häufig durch Störungen von Satellitensignalen geprägt sind. Ein alternatives Navigationssystem könnte die Einsatzfähigkeit unbemannter Systeme in solchen Situationen deutlich erhöhen.

Die Plattformen von ZenaDrone kombinieren diese Technologie mit KI-gesteuerter Autonomie und modularen Missionsnutzlasten. Dadurch lassen sich unterschiedliche Einsatzbereiche abdecken. Dazu zählen Inspektionen kritischer Infrastruktur, Grenzkontrollen, maritime Sicherheit sowie Aufklärungs-, Überwachungs- und Erkundungsdienste (ISR).

Auch zivile Anwendungen sind Teil des Einsatzspektrums. Dazu gehören etwa die Lieferung sensibler Güter wie Blutkonserven sowie logistische Aufgaben einschließlich Bestandsmanagement in Innenräumen.

Drohnen entwickeln sich zu zentralen Bausteinen moderner Sicherheitssysteme

Der Blick nach vorn zeigt, wie stark sich die Rolle unbemannter Systeme verändern dürfte. In den kommenden Jahren könnten Drohnen weit über ihre bisherige Rolle als Aufklärungsinstrument hinausgehen. Sie werden zunehmend als integrierte Schutzsysteme innerhalb moderner Verteidigungsarchitekturen betrachtet.

Solche Systeme können die operative Reichweite von Streitkräften erhöhen, die Abschreckung verstärken und gleichzeitig Personal schützen. Darüber hinaus verbessern sie die Lageerkennung und erhöhen die operative Resilienz in komplexen und dynamischen Einsatzumgebungen.

Vor diesem Hintergrund verfolgt ZenaTech weiterhin das Ziel, durch die Weiterentwicklung autonomer Technologien zur nationalen Sicherheit beizutragen. Gleichzeitig soll die Einsatzbereitschaft gestärkt und die Zusammenarbeit mit verbündeten Nationen unterstützt werden.

