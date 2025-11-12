Unternehmen beschleunigen ihre KI-Einführung mit einem sicheren und skalierbaren Weg, von der Experimentierphase bis hin zum produktiven Einsatz

SAN ANTONIO, Nov. 12, 2025vorgestellt - einen sicheren Managed Service, der Unternehmen dabei unterstützt, KI-Workloads zu evaluieren, zu testen und produktiv einzusetzen - und so die Time-to-Value deutlich zu verkürzen. Der Service kann individuell auf jede Branche zugeschnitten werden - darunter Gesundheitswesen, Banken, Finanzdienstleistungen, Wertpapierwesen und Versicherungen (BFSI) sowie die Energiebranche.

Die Einführung von KI kann eine große Herausforderung darstellen, insbesondere im Hinblick auf komplexe Infrastrukturen, die Auswahl der richtigen Tools und die Leistungsbewertung. Der Rackspace AI Launchpad vereinfacht diesen Prozess durch einen schrittweisen, betreuten Ansatz, der jede Phase der KI-Einführung unterstützt - von der Machbarkeitsstudie bis hin zur vollständigen Produktion.

"Jedes Unternehmen weiß, dass Künstliche Intelligenz den Wettbewerb im kommenden Jahrzehnt prägen wird, doch die meisten sind durch die Komplexität gelähmt", sagte Lance Weaver, Chief Product and Technology Officer für Private Cloud bei Rackspace. "Das Rackspace AI Launchpad beseitigt diese Lähmung. Wir haben den schnellsten Weg von der KI-Vision bis zum produktiven Einsatz entwickelt - mit der Sicherheit und Governance, die Unternehmen erwarten. Es geht längst nicht mehr nur darum, mit KI zu experimentieren. Es geht darum, mit ihr erfolgreich zu sein."

Der Rackspace AI Launchpad basiert auf AI Anywhere - einer Private-Cloud-Lösung von Rackspace, die modernste KI- und ML-Funktionen mit einem starken Fokus auf Datensicherheit und Datenschutz vereint. Rackspace AI Anywhere ermöglicht es Unternehmen, neue Chancen zu nutzen, fundiertere Entscheidungen zu treffen und die Lösung sowohl in Drittanbieter- als auch in Co-Location-Rechenzentren einzusetzen.

Rackspace AI Anywhere bietet:

Verwaltete Infrastruktur für KI-Workloads : Sichere, vollständig gemanagte GPU-Infrastruktur auf Basis branchenführender Server und NVIDIA ® -GPUs.

: Sichere, vollständig gemanagte GPU-Infrastruktur auf Basis branchenführender Server und NVIDIA -GPUs. Kubernetes- und Tooling-Enablement : Kubernetes-Cluster und vorinstallierte gängige KI/ML-Frameworks, die eine sofortige Skalierung ermöglichen.

: Kubernetes-Cluster und vorinstallierte gängige KI/ML-Frameworks, die eine sofortige Skalierung ermöglichen. Onboarding und operativer Support: Technische Dokumentation, Onboarding-Leitfäden und Unterstützung durch KI-Infrastruktur-Experten, inklusive fortlaufender Überwachung und Fehlerbehebung.



Der Rackspace AI Launchpad bietet einen stufenweisen Ansatz, der es Unternehmen ermöglicht, zunächst einen Proof of Concept durchzuführen, anschließend bestehende KI-Workloads zu testen und sobald die KI-Einführung ausgereift ist, diese zu implementieren und produktiv einzusetzen:

Proof of Concept: Bevor Unternehmen langfristige Infrastrukturinvestitionen tätigen, erhalten sie eine sichere und flexible Umgebung, die für schnelle Experimente optimiert ist - um ihre KI-Anwendungsfälle zu validieren.

Bevor Unternehmen langfristige Infrastrukturinvestitionen tätigen, erhalten sie eine sichere und flexible Umgebung, die für schnelle Experimente optimiert ist - um ihre KI-Anwendungsfälle zu validieren. Pilotphase: Sobald die Ziel-Workloads identifiziert sind, unterstützt die Pilotphase Unternehmen beim Übergang von der Experimentierphase zur Produktionsreife. In dieser Phase erhalten Unternehmen Zugang zu einer Vielzahl leistungsstarker, GPU-basierter Server, die die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit gewährleisten, die für den praktischen Einsatz von KI erforderlich sind.

Sobald die Ziel-Workloads identifiziert sind, unterstützt die Pilotphase Unternehmen beim Übergang von der Experimentierphase zur Produktionsreife. In dieser Phase erhalten Unternehmen Zugang zu einer Vielzahl leistungsstarker, GPU-basierter Server, die die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit gewährleisten, die für den praktischen Einsatz von KI erforderlich sind. Produktion: Zur Skalierung bietet die Produktionsphase eine vollständig betriebsbereite KI-Umgebung in Enterprise-Qualität. Diese Phase basiert auf unseren dedizierten Lösungen AI Anywhere und AI Business und ist auf gleichbleibende Leistung und höchste Sicherheit optimiert.



Praxisbeispiel: Fallstudie Compass

Compass , ein in den USA ansässiger Gesundheitsdienstleister, setzte auf Innovation in der Patientenversorgung und nutzte die Tools und Services des Rackspace AI Launchpad. Compass entschied sich zunächst für die Private Cloud von Rackspace, um seine Produktions- und Disaster-Recovery-Umgebungen für elektronische Gesundheitsakten (EHR) zu hosten - und damit Skalierbarkeit und Sicherheit für das wachsende Geschäft sicherzustellen. Anschließend wandte sich Compass für seine KI-Anforderungen erneut an Rackspace, begann mit einer Pilotphase und ging dann zügig zum produktiven Einsatz seiner KI-Workloads über.

In Zusammenarbeit mit Rackspace implementierte Compass eine in der Private Cloud gehostete KI-Lösung, die natürliche Sprachabfragen, automatisierte Dokumentenanalyse und Echtzeitberichte miteinander kombiniert. Ein KI-Agent ermöglicht eine intuitive Suche in Patientenakten, während automatisierte Prüfungen fehlende Dokumentationen erkennen.

Der KI-Assistent reduzierte den manuellen Prüfaufwand um 80 Prozent. Zudem verbesserte er die Dokumentationsqualität und lieferte Ärzten schnellere und präzisere Erkenntnisse. Darüber hinaus verringerte die automatisierte Berichterstattung den administrativen Aufwand, während die skalierbare und sichere Integration die Nutzerzufriedenheit erhöhte.

Warum es wichtig ist

Die Einführung von KI ist längst keine Option mehr, sie ist eine wettbewerbsentscheidende Notwendigkeit. Der Rackspace AI Launchpad ermöglicht es Unternehmen, über die reine Experimentierphase hinauszugehen und echte KI-Ergebnisse zu erzielen und dies ohne den Aufwand, eine eigene Infrastruktur von Grund auf aufzubauen. Durch die Bereitstellung einer sicheren, produktionsreifen Umgebung wird die KI-Einführung von einer strategischen Vision zu einem greifbaren Wettbewerbsvorteil.

Erfahren Sie mehr über AI Launchpad unter https://www.rackspace.com/cloud/private/ai-launchpad

