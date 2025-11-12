Die E.ON-Aktie geriet am Mittwoch angesichts neu gemeldeter Zahlen unter Druck. Doch was genau belastet die Papiere? Und bietet sich jetzt nach dem Rücksetzer bei der beliebten Dividendenaktie eine Kaufchance? Zahlen gemeldet Am Mittwoch hat der Energieriese E.ON Zahlen vorgelegt, die im Wesentlichen wie erwartet ausfielen. Allerdings gerieten die Papiere im Anschluss deutlich unter Druck. Analysten schoben dies auf Gewinnmitnahmen sowie die Unsicherheit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de