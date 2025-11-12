Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat seine Gewinnserie am Mittwoch den dritten Tag in Folge fortgesetzt. Die Hoffnung auf einen Zoll-Deal zwischen der Schweiz und den USA sowie der Optimismus für eine Ende des US-Regierungsstillstands trieben den SMI zeitweise über die Marke von 12'800 Punkten - und damit auf den höchsten Stand seit dem Kurssturz durch den Liberation Day Anfang April. Der Zoll-Deal zwischen der Schweiz und den USA könnte gemäss ...Den vollständigen Artikel lesen ...
