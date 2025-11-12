Dr. Chris Ballance von IonQ wird darüber sprechen, wie bahnbrechende Fortschritte bei der Wiedergabetreue praktische Anwendungsfälle und den Vorteil der Quantentechnik beschleunigen

IonQ (NYSE: IONQ), das weltweit führende Quantenunternehmen, gab heute seine Teilnahme am Web Summit 2025 bekannt, einer der größten Technologieveranstaltungen in Europa. Der Präsident des Bereichs Quantencomputing bei IonQ und Mitbegründer von Oxford Ionics, Dr. Chris Ballance, wird im Rahmen des "AI Summit" der Konferenz am Donnerstag, dem 13. November 2025, um 10:30 Uhr Ortszeit einen Vortrag halten.

Die AI Summit-Sitzung "Quantum Without Compromise: The Race to Real-world Applications" (Quantencomputer ohne Kompromisse: Der Wettlauf um reale Anwendungen) wird von der Technologiejournalistin Mary-Ann Russon moderiert. Im Mittelpunkt der Diskussion stehen die jüngsten Durchbrüche im Bereich der Quantengattertreue bei IonQ und die Frage, wie diese Fortschritte die Roadmap des Unternehmens hin zu fehlertoleranten Systemen untermauern. Dr. Ballance wird auch erläutern, wie sehr sich diese technischen Errungenschaften in einem wachsenden Einfluss der Quanteninformatik auf verschiedene Branchen niederschlagen.

"Wir befinden uns an einem entscheidenden Punkt, an dem Durchbrüche in der Quantenleistung neue Möglichkeiten eröffnen können, darunter reale Anwendungen in Branchen wie Finanzdienstleistungen, Fertigung und biomedizinische Forschung", sagte Dr. Ballance, Präsident für Quantencomputing bei IonQ und Mitbegründer von Oxford Ionics. "Unsere jüngste Errungenschaft einer Zwei-Qubit-Gattertreue von 99,99 ist ein entscheidender Schritt in Richtung fehlertoleranter Systeme und öffnet die Tür zu praktischen Quantenlösungen in verschiedenen Branchen."

Der Web Summit 2025 findet vom 10. bis 13. November in Lissabon, Portugal, statt es werden über 70.000 Teilnehmer aus 150 Ländern erwartet.

IonQ, Inc. [NYSE: IONQ] ist das weltweit führende Quantenunternehmen, das Lösungen für die komplexesten Probleme der Welt anbietet. Die neueste Generation der Quantencomputer von IonQ, IonQ Tempo und IonQ Forte Enterprise, sind die aktuellsten hochmodernen Systeme, die Kunden und Partnern wie Amazon Web Services, AstraZeneca und NVIDIA dabei unterstützen, eine 20-fache Leistungssteigerung zu erzielen. Das Unternehmen erreichte eine Zwei-Qubit-Gattertreue von 99,99 und stellte damit im Jahr 2025 einen Weltrekord in der Quantencomputerleistung auf.

Das Unternehmen beschleunigt seine Technologie-Roadmap und beabsichtigt, bis 2030 die weltweit leistungsstärksten Quantencomputer mit 2 Millionen Qubits auf den Markt zu bringen, um Innovationen in den Bereichen Arzneimittelforschung, Materialwissenschaften, Finanzmodellierung, Logistik, Cybersicherheit und Verteidigung voranzutreiben. Die Fortschritte von IonQ im Bereich der Quantennetzwerke positionieren das Unternehmen als führend beim Aufbau des Quanteninternets.

IonQ unterhält Niederlassungen in Maryland, Washington, Kalifornien, Colorado, Massachusetts, Tennessee, Großbritannien, Toronto, Südkorea, Schweden und der Schweiz. Die innovative Technologie und das rasante Wachstum des Unternehmens wurden in den Listen "Fortune Future 50", "Newsweek's 2025 Excellence Index 1000" und "Forbes' 2025 Most Successful Mid-Cap Companies" gewürdigt. IonQ ist über alle großen Cloud-Anbieter verfügbar und macht Quantencomputer zugänglicher und wirkungsvoller als je zuvor. Erfahren Sie mehr unter IonQ.com.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils geltenden Fassung. Einige dieser zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung zukunftsbezogener Formulierungen erkennbar. Aussagen, die nicht historischer Natur sind, dienen der Kennzeichnung solcher zukunftsgerichteten Aussagen. Diese umfassen Aussagen zu Skalierbarkeit, Genauigkeit, Effizienz, Wirtschaftlichkeit, Zugänglichkeit, Wirksamkeit, Zuverlässigkeit, Leistungsfähigkeit, Geschwindigkeit und Marktreife der Angebote von IonQ. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Prognosen, Projektionen sowie andere Aussagen über zukünftige Ereignisse, die auf aktuellen Erwartungen und Annahmen beruhen und daher Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Zahlreiche Faktoren können dazu führen, dass tatsächliche zukünftige Ereignisse erheblich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Dazu gehören unter anderem Veränderungen in den Wettbewerbsbranchen, in denen IonQ tätig ist, einschließlich der Entwicklung konkurrierender Technologien; die Fähigkeit von IonQ, durch seine Angebote für die Kundschaft Wert zu schaffen; die Fähigkeit von IonQ, seine Geschäftspläne, Prognosen, Roadmaps und sonstigen Erwartungen umzusetzen, Partnerschaften sowie Chancen zu identifizieren und zu realisieren sowie neue und bestehende Kundschaft zu gewinnen; die erfolgreiche Integration der Übernahme von Oxford Ionics Limited; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, welche die Patente von IonQ betreffen; sowie die Fähigkeit von IonQ, Patentschutz für seine Produkte und Technologien aufrechtzuerhalten oder zu erlangen, und zwar mit ausreichender Reichweite, um einen Wettbewerbsvorteil zu sichern. Sie sollten die vorstehend genannten Faktoren sowie die in den Unterlagen des Unternehmens offengelegten weiteren Risiken und Unsicherheiten sorgfältig berücksichtigen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die im Abschnitt "Risk Factors" der bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von IonQ beschriebenen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den jüngsten Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K sowie die Berichte auf Formular 10-Q. Diese Unterlagen benennen und erörtern weitere wichtige Risiken sowie Unsicherheiten, die dazu führen können, dass tatsächliche Ereignisse und Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Lesende sollten solchen Aussagen kein unangemessenes Vertrauen entgegenbringen. IonQ übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, weder aufgrund neuer Informationen noch infolge zukünftiger Ereignisse oder sonstiger Umstände. IonQ übernimmt keine Gewähr dafür, dass das Unternehmen seine Erwartungen erfüllen wird.

