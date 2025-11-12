Der DAX hat am Mittwoch seinen Erholungskurs beschleunigt. Auftrieb kam erneut von der Wall Street, wo der bekannteste Index Dow Jones Industrial mit plus 0,7 Prozent ein neues Rekordhoch erreichte. Zudem honorierten Anleger hierzulande vorgelegte Quartalsberichte mit teils hohen Kursaufschlägen. Der deutsche Leitindex DAX ging mit einem Plus von 1,22 Prozent auf 24.381,46 Punkte aus dem Xetra-Handel (siehe Chart). Seinen kurzfristigen Abwärtstrend seit dem Rekordhoch Anfang Oktober könnte er damit ...

