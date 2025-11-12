Die Tui-Aktie springt am Mittwochnachmittag überraschend an. Der Grund: Die Hannoveraner melden einen kräftigen Gewinnsprung im abgelaufenen Geschäftsjahr.Die Geschäfte von Europas größtem Reisekonzern haben im abgelaufenen Geschäftsjahr kräftig zugelegt - vor allem dank starker Nachfrage nach Kreuzfahrten und Hotelurlauben. Wie der Reisekonzern überraschend am Mittwoch mitteilte, kletterte das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) um 9 Prozent auf über 1,4?Milliarden?Euro. Währungsbereinigt liegt das Plus sogar bei 12,6 Prozent - deutlich mehr als vom Vorstand noch im Sommer in Aussicht gestellt. "Rekordergebnisse in unseren Hotel- und Kreuzfahrtsegmenten haben diesen Erfolg möglich …

