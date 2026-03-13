Nach der abgeschlossenen Evakuierung seiner Gäste aus dem Nahen Osten verliert TUI kurzfristig ein besonders margenstarkes Winter- und Frühjahrsgeschäft im Orient. Gleichzeitig belasten stark steigende Energiepreise, pausierte Expansionspläne im Oman und neue EU-Regeln für Pauschalreisen die Kostenstruktur des Konzerns. Während die Aktie bereits deutlich gefallen ist, wird nun das europäische Sommergeschäft entscheidend dafür sein, ob TUI den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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