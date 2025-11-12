Das Technologieunternehmen aus Heidelberg hat heute Zahlen veröffentlicht. Laut einer Pressemitteilung hat sich der operative Gewinn gegenüber dem Vorjahr verdoppelt, der Umsatz konnte gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 8 Prozent gesteigert werden. Jürgen Otto, der Vorstandsvorsitzende kommentierte die Zahlen so: "HEIDELBERG behauptet sich in einem sehr anspruchsvollen Marktumfeld besser als der Wettbewerb und zeigt erneut, dass die Strategie greift ...Den vollständigen Artikel lesen ...
