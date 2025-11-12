Nach dem Absturz im Oktober hatten wir im RuMaS Express-Service auf eine mögliche Gegenwehr bei Ferrari ISIN: NL0011585146 hingewiesen und so unsere Trading-Idee begründet: "Das Handelsvolumen ist auf einem Mehrjahreshoch, so dass wir uns vorstellen können, dass die Bullen jetzt wieder bereit sind und sich viele Trader auf die Aktie stürzen. Wenn es wieder nach oben geht, dürften schöne Gewinne realisierbar sein. Wer viel Mut hat, kann auf eine Trendwende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...