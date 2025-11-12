Spekulationen gab es seit Monaten, jetzt ist es amtlich: Der DAX-Konzern Siemens gibt seine Mehrheit an der Medizintechnik-Tochter Siemens Healthineers ab. Rund 30 Prozent der Anteile sollen direkt an Siemens-Aktionäre gehen. Ziel ist es, den Fokus als Technologieunternehmen zu schärfen. Der Münchener Technologiekonzern Siemens hat eine weitreichende strategische Entscheidung getroffen: Das Unternehmen will seine Mehrheit an der Medizintechniktochter ...

