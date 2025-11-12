FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 42 Euro belassen. Analyst Dirk Schlamp sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einem vierten Geschäftsquartal leicht unter den Erwartungen. KI-nahe Anwendungen würden bei dem Chipkonzern aber zum wichtigen Treiber, schrieb er. Das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres werde wohl den zyklischen Tiefpunkt markieren, bevor sich im weiteren Jahresverlauf eine Erholung abzeichne./rob/tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 17:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 17:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: DE0006231004





