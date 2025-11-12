FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Eon von 16 auf 15,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Der Energiekonzern habe solide Neunmonatsergebnisse vorgelegt, schrieb Werner Eisenmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er erwähnte jedoch, dass die Unsicherheit rund um die neue Regulierungsperiode

in Deutschland gestiegen sei. Der Experte geht weiter davon aus, dass

2026 eine Ausweitung der ohnehin hohen Netzinvestitionen ankündigt wird./rob/tih/jha/



