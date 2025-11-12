© Foto: OpenAI

Der Energiehunger von KI-Datenzentren in den USA entfacht laut der UBS in den nächsten fünf Jahren einen globalen Boom bei Energiespeichern.Die Nachfrage nach Energiespeichern steht vor einem explosionsartigen Wachstum. Grund ist der enorme Strombedarf von KI-Rechenzentren in den USA, der laut UBS Securities in den kommenden fünf Jahren einen "Boom-Zyklus" für Speichertechnologien auslösen wird. Stromhunger der künstlichen Intelligenz "Die Nachfrage nach KI-Datenzentren in den USA ist sehr robust, aber Elektrizität ist der größte Engpass", sagte UBS-Analystin Yan Yishu bei einer Pressekonferenz in Hongkong. Erneuerbare Energien seien das einzige Segment, das in den nächsten Jahren deutlich …