DJ Veronika Bienert soll 2026 als Siemens-Finanzchefin Ralf Thomas ablösen

DOW JONES--Siemens hat die Nachfolge für den langjährigen Finanzvorstand Ralf Thomas geregelt. Nachfolgerin soll Veronika Bienert werden, die im Konzernvorstand derzeit für Siemens Financial Services, Siemens Real Estate und Global Business Services verantwortlich ist, wie Siemens nach einer Aufsichtsratssitzung mitteilte. Ein genauer Zeitpunkt für den Wechsel steht noch nicht fest. Thomas, der mehr als ein Jahrzehnt als Finanzvorstand bei Siemens tätig ist, werde sein Amt nach einer "sorgfältigen Übergangs- und Einarbeitungsphase" übergeben, heißt es in der Mitteilung weiter. Seine Bestellung läuft noch bis Mitte Dezember nächsten Jahres.

Ralf Thomas soll auch nach seinem Ausscheiden den Aufsichtsrat bei der Medizintechniktochter Healthineers führen.

Zudem verlängerte der Siemens-Aufsichtsrat die Vorstandsverträge von Veronika Bienert und Peter Körte per April nächsten Jahres um fünf Jahre.

November 12, 2025 13:22 ET (18:22 GMT)

