Für die Rheinmetall-Aktie geht es an der Börse aktuell nicht aus ihrem Seitwärtskorridor heraus. Doch ist das vielleicht eine Kaufchance für Anleger? Analysten optimistisch für Rheinmetall Die Aktie von Rheinmetall hat sich nach ihrer langen Aufwärtsbewegung zuletzt in eine Konsolidierung verabschiedet, allerdings sind Analysten weiterhin vom Potenzial der Papiere überzeugt. Das führt dazu, dass die Kursziele der Experten ein deutliches Upside gegenüber ...

