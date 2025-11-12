Heidelberg Materials ISIN: DE0006047004 konnten heute 5,38 Prozent zulegen. Damit gehört die Aktie zu den vier besten Werten im DAX. Der Schlusskurs am Handelsplatz Xetra liegt bei 215,50 Euro und dieser Kurs ist auch das neue Allzeithoch. Nur RWE, Infineon und Bayer konnten sich besser entwickeln und haben in dieser Reihenfolge die Plätze eins bis drei belegt. Am Dienstagabend hatten wir im Express-Service unter anderem geschrieben: "Seit zwei Handelstagen ...

