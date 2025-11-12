Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 12 novembre/November 2025) - Plaid Technologies Inc. has announced a four (4) for one (1) stock split of its issued and outstanding common shares. Each shareholder of record as of the close of business on the record date will receive three (3) additional share for each share held on such date.

Upon completion of the split, there will be approximately 69,557,892 shares issued and outstanding.

All open orders will be purged from the book at the market close on November 13, 2025. Dealers are reminded to re-enter their orders.

_________________________________

Plaid Technologies Inc a annoncé un fractionnement de ses actions ordinaires émises et en circulation à raison de quatre (4) pour une (1). Chaque actionnaire inscrit à la clôture des marchés à la date de clôture des registres recevra trois (3) action supplémentaire pour chaque action détenue à cette date.

Une fois le fractionnement réalisé, environ 69 557 892 actions seront émises et en circulation.

Tous les ordres ouverts seront purgés du carnet d'ordres à la clôture des marchés le 13 novembre 2025. Il est rappelé aux courtiers de ressaisir leurs ordres.

Trading on a Split Basis/Négociation sur une base divisé: Le 14 NOV 2025 Record Date/Date d'enregistrement: Le 14 NOV 2025 Anticipated Payment Date/Date de Paiement Prévue: Le 14 NOV 2025 CUSIP & ISIN: 726135106/CA7261351067

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)