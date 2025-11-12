Berlin - Die Co-Vorsitzende der Linken, Ines Schwerdtner, wirft der Jungen Union Heuchelei in der Rentendebatte vor. "Diejenigen, die mehr haben, sollen mehr einzahlen, und vor allem die Politiker, die sich am meisten beschweren", sagte die Linken-Politikerin den Sendern RTL und ntv.



"Angefangen bei den 18 jungen Abgeordneten der Jungen Union. Die sollten sich vielleicht mal selbst an die Nase fassen und dann selber dafür sorgen, dass Politiker auch in das Rentensystem einzahlen." Das Rentensystem sei stabil, man müsse nicht den Teufel an die Wand malen. "Aber natürlich muss es nachhaltiger finanziert werden."



Die Gerechtigkeitslücke bestehe dabei aber nicht zwischen Jung und Alt, "sondern zwischen Arm und Reich", so Schwerdtner. "Es zahlen immer noch nicht alle in die Rentenversicherung ein. Beamte, Selbstständige, aber vor allem auch Politikerinnen und Politiker."



Die Junge Gruppe in der Unionsfraktion lehnt das Rentenpaket der Bundesregierung ab. Die Schulden für die jungen Generationen seien zu hoch. Mit ihren 18 Abgeordneten könnte die Gruppe das Rentenpaket von Union und SPD blockieren.





© 2025 dts Nachrichtenagentur