Valorem Reply, das auf Microsoft-Technologien und KI-gestützte, Cloud-native Lösungen spezialisierte Unternehmen der Reply Gruppe, hat den "Microsoft Inclusion Changemaker Partner of the Year Award 2025" erhalten. Damit würdigt Microsoft das Engagement des Unternehmens für innovative, inklusive Kundenlösungen auf Basis seiner Technologien.

Der "Inclusion Changemaker Partner of the Year Award" zeichnet Partner aus, die mit inklusivem Design, Barrierefreiheit und neuartigen Ideen dazu beitragen, Kunden sowie bestimmten Gesellschaftsgruppen zu mehr Erfolg, Sichtbarkeit und Teilhabe zu verhelfen.

"Wir sind stolz darauf, dass Valorem Reply diese Auszeichnung erhalten hat", kommentiert Filippo Rizzante, CTO von Reply. "Das Team von Valorem Reply steht beispielhaft für unser Bestreben, Technologie als Katalysator für Chancengleichheit und nachhaltige Veränderungen einzusetzen. Der Award bestätigt unsere Kreativität und unseren Einsatz. Valorem Reply hat eindrucksvoll gezeigt, wie Innovation und Inklusion zusammenwirken, um langfristige Wirkung zu erzielen und wie sich Technologie zum sozialen Wohl einsetzen lässt."

Die "Microsoft Partner of the Year Awards" ehren jährlich Partner, die herausragende Cloud-Anwendungen, Services, Geräte und KI-Innovationen auf Basis von Microsoft-Technologien umgesetzt haben. Die Auszeichnungen werden in verschiedenen Kategorien vergeben. 2025 wurden die Preisträger aus rund 4.600 Nominierungen aus über 100 Ländern ausgewählt. Valorem Reply überzeugte in der Kategorie "Inclusion Changemaker Partner of the Year".Der "Inclusion Changemaker Partner of the Year Award" zeichnet Partner aus, die mit inklusivem Design, Barrierefreiheit und neuartigen Ideen dazu beitragen, Kunden sowie bestimmten Gesellschaftsgruppen zu mehr Erfolg, Sichtbarkeit und Teilhabe zu verhelfen. Valorem Reply wurde für seine Fähigkeit anerkannt, digitale Chancengleichheit zu fördern und durch inklusive, auf Microsoft-Technologien basierende Lösungen messbare Ergebnisse zu erzielen. Bereits im Jahr 2024 erhielt Valorem Reply den Titel "Nonprofit Microsoft Partner of the Year".

Ein herausragendes Beispiel ist die Entwicklung eines digitalen Zwillings des Petersdoms, realisiert in Zusammenarbeit mit Microsoft, Iconem und Sagepath Reply. Mithilfe von KI und immersiver 3D-Visualisierung trägt das Projekt dazu bei, kulturelles Erbe zu bewahren und eines der bekanntesten Wahrzeichen der Welt einem breiten Publikum zugänglich zu machen.

Nicole Dezen, Chief Partner Officer und Corporate Vice President bei Microsoft: "Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner und Finalisten der 'Microsoft Partner of the Year Awards 2025'. In diesem Jahr haben unsere Partner die Microsoft Cloud- und KI-Plattformen genutzt, um innovative Lösungen zu entwickeln, die neue Maßstäbe setzen. Der Einfallsreichtum und die Energie in unserem gesamten Ökosystem sind inspirierend. Die Preisträger zeigen eindrucksvoll, was möglich ist, wenn Technologie und Visionen zusammenkommen, um Kunden weltweit zu unterstützen."

Neben dieser Auszeichnung wurde Reply auch als "Americas SI Emerging Partner of the Year" geehrt dank Root16 Reply, einem auf Microsoft CRM-Beratung und Systemintegration spezialisierten Unternehmen.

Die "Microsoft Partner of the Year Awards 2025" wurden im Vorfeld der Microsoft Ignite bekannt gegeben, die vom 18. bis 21. November in San Francisco stattfindet. Weitere Informationen zu den diesjährigen Auszeichnungen finden sich im Microsoft Partner Blog. Eine vollständige Liste aller Kategorien, Gewinner und Finalisten ist ebenfalls verfügbar.

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Konzeption und Implementierung von Lösungen, die auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien basieren. Mit einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch KI, Big Data, Cloud Computing, digitale Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratung, Systemintegration und Digital Services für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung. www.reply.com

Valorem Reply, ein Unternehmen der Reply Gruppe und Microsoft Cloud Solutions Partner, hat sich darauf spezialisiert, Unternehmen in intelligente Organisationen zu verwandeln und Non-Profit-Organisationen dabei zu unterstützen, mehr zu erreichen mit KI-gestützten, cloudbasierten Lösungen, die den Fokus auf die strategischen Ziele und benutzerorientiertes Design legen. Unser erfahrenes Expertenteam, die Leidenschaft, Gutes zu tun, und die Stärke der Microsoft-Technologien erlauben es uns, die Art und Weise, wie unsere Kunden Geschäfte machen, sicher und schnell zu transformieren. valoremreply.com

Reply

