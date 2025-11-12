NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Mark Fielding gab in einer am Mittwoch vorliegenden Studie einen ersten Kommentar dazu ab, dass der Industriekonzern seine Beteiligung an Siemens Healthineers auf 37 Prozent reduzieren will. Er sieht darin einen Schritt in die richtige Richtung, aber nur eine Kompromisslösung. Anleger könnten auf den Umfang der Abspaltung an die Aktionäre etwas enttäuscht reagieren./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 14:28 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 14:28 / EST

DE0007236101