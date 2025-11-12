DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 24.433 Pkt - Siemens und Siemens Healthineers legen zu

DOW JONES--Mit leichten Aufschlägen haben sich die Aktien von Siemens und Siemens Healthineers am Mittwoch im nachbörslichen Handel gezeigt. Siemens will seine Beteiligung am Medizintechnikunternehmen Healthineers um 30 Prozent auf rund 37 Prozent reduzieren. "Vorzugsweise in Form einer Direktabspaltung" sollen dazu die Aktien an die Aktionäre der Siemens AG übertragen werden, teilte der Technologiekonzern mit. Ob dies so möglich ist, müsse noch abschließend regulatorisch überprüft werden. Auch muss das Vorhaben noch von Hauptversammlungen beider Gesellschaften gebilligt werden. Siemens könnte dann die derzeit mit einer Mehrheit von rund 67 Prozent geführte Tochtergesellschaft entkonsolidieren und würde ihre Ergebnisse nur noch anteilig in der Bilanz zeigen. Die Siemens-Aktien wurden bei Lang & Schwarz 0,8 Prozent höher getaxt. Siemens Healthineers legten um 1,0 Prozent zu.

Für die Talanx-Aktie ging es um 1,5 Prozent nach oben. Talanx steigert seinen Gewinn schneller als geplant. Wie der Versicherungskonzern mitteilte, erwartet er für 2026 nun ein Konzernergebnis von rund 2,7 Milliarden Euro. Ursprünglich hatte Talanx prognostiziert, den 2024 erzielten Nettogewinn bis 2027 um 30 Prozent auf etwa 2,57 Milliarden Euro steigern zu können. Dieses Ziel werde nun aber voraussichtlich bereits ein Jahr früher als geplant erreicht und sogar übertroffen.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 24.433 24.381 +0,2% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

