DJ Deutsche Telekom hebt Prognose erneut leicht an und plant höhere Dividende

Von Britta Becks

DOW JONES--Die Deutsche Telekom hat ihren Wachstumskurs im dritten Quartal 2025 fortgesetzt und eine Rekordausschüttung angekündigt. Seine Jahresprognose für das bereinigte EBITDA AL und den Free Cashflow AL hob der DAX-Konzern zum dritten Mal in diesem Jahr leicht an. Das bereinigte EBITDA AL sieht der Bonner Konzern in diesem Jahr nun bei rund 45,3 Milliarden Euro. Die letzte Prognose hatte auf mehr als 45 (Vorjahr 43,0) Milliarden Euro gelautet. Der Free Cashflow AL soll nun rund 20,1 Milliarden erreichen nach zuletzt in Aussicht gestellten mehr als 20 (19,2) Milliarden Euro. Die Prognose, die eine Weitergabe der entsprechenden Erhöhung bei der Tochter T-Mobile US darstellt, basiert auf konstanten Wechselkursen. Die Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie hat unverändert Bestand: Es soll 2025 rund 2,00 Euro betragen.

Für das abgelaufene Quartal wies der Bonner Konzern ein leichtes Umsatzwachstum von 1,5 Prozent auf 28,9 Milliarden Euro aus. Organisch, also ohne den Einfluss von Wechselkursveränderungen und des Konsolidierungskreises, betrug das Wachstum 3,3 Prozent. Analysten hatten der Telekom im Mittel 28,825 Milliarden Euro Umsatz zugetraut. Auf dem Heimatmarkt, wo der Umsatz zuletzt drei Quartale in Folge rückläufig war, ging dieser um 1,8 Prozent zurück. Analysten waren von einem Umsatzrückgang von 1 Prozent im Deutschland-Geschäft ausgegangen.

Das bereinigte EBITDA AL stieg auf Konzernebene marginal um 0,2 Prozent auf 11,1 Milliarden Euro. Analysten hatten im Mittel 11,104 Milliarden Euro veranschlagt. Organisch wuchs das bereinigte EBITDA AL um 2,9 Prozent. Dass die berichteten Wachstumsraten geringer ausfallen, ist vor allem dem im Jahresvergleich schwächeren US-Dollar geschuldet.

Das bereinigte Konzernergebnis legte um 14,3 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro zu. Hier hatte die Konsensschätzung auf 2,477 Milliarden Euro gelautet. Der Free Cashflow AL ging um 9,2 Prozent auf 5,6 Milliarden Euro zurück. Analysten hatten im Mittel 5,322 Milliarden Euro erwartet.

Wie der DAX-Konzern weiter mitteilte, sollen die Aktionäre auch für dieses Jahr eine höhere Dividende bekommen: Sie soll auf 1,00 Euro je Aktie von 0,90 Euro im Vorjahr steigen. Im kommenden Jahr will die Telekom zudem eigene Aktien im Volumen von bis zu 2 Milliarden Euro zurückkaufen. Vor einem Jahr hatte die Telekom bereits den Rückkauf eigener Aktien im Volumen von bis zu 2 Milliarden Euro für das laufende Jahr angekündigt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 13, 2025 01:01 ET (06:01 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.