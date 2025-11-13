Bern - Wirtschaftsminister Guy Parmelin wird am Donnerstag den US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer zu Zoll-Gesprächen treffen. Er reiste hierfür nach Washington, wie Departementssprecher Markus Spörndli am Mittwochabend auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigte. Das Portal ajour.ch hatte zuerst darüber berichtet. Teil der Delegation ist auch die Staatssekretärin für Wirtschaft, Helene Budliger Artieda, wie Spörndli weiter sagte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab