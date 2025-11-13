Bern - Die Batterie ist das Herzstück eines Elektroautos. Sie beeinflusst die Gesamtkosten und die Umweltbilanz eines E-Autos. Der TCS hat untersucht, mit welchen Massnahmen diese Faktoren verbessert werden können. An der Tagung CircuBAT, die diese Woche stattfindet, werden Lösungsansätze aus Forschung und Industrie vorgestellt. Reine Elektroautos und Plug-in-Hybride machen mittlerweile knapp einen Drittel der neuzugelassenen Autos in der Schweiz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab