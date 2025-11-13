EQS-News: Eckert & Ziegler SE
3. Quartal 2025:
9-Monatszeitraum 2025:
Jahresprognose 2025:
Berlin, 13. November 2025. Die Eckert & Ziegler SE (ISIN DE0005659700, TecDAX) konnte ihren Umsatz in den ersten neun Monaten 2025 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4% auf 224,1 Mio. € steigern. Das EBIT vor Sondereinflüssen aus fortgeführten Geschäftsbereichen (bereinigtes EBIT) stieg um 9% auf 50,8 Mio. €. Der Nettogewinn (aus fortgeführten und nicht fortgeführten Geschäftsbereichen) legte um 28% zu und erreichte 29,9 Mio. € oder 0,48 € pro Aktie.
