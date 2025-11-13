Die Aussicht auf ein Ende des US-Shutdowns und starke Unternehmenszahlen aus dem DAX haben den deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte deutlich beflügelt. Der DAX legte 1,22 Prozent auf 24.381 Punkte zu und setzte damit seinen Erholungskurs fort. Selbst ein erneuter Test des Rekordhochs bei 24.771 Punkten erscheint nun wieder in Reichweite. Für zusätzliche Dynamik sorgt die Nachricht aus den USA, dass der längste Regierungsstillstand in der Geschichte des Landes nach 43 Tagen beendet ist. Nachdem bereits der Senat zugestimmt hatte, verabschiedete auch das Repräsentantenhaus einen Übergangshaushalt bis Ende Januar. Präsident Donald Trump unterzeichnete das Gesetz im Weißen Haus. Damit ist die Finanzierung der Bundesbehörden vorerst gesichert - allerdings nur befristet: Sollte bis Ende Januar kein regulärer Haushalt beschlossen werden, droht ein erneuter Stillstand. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen von Bedeutung sind. Sehen Sie den DAX-Check von Montag bis Freitag live um 09:00 Uhr auf YouTube.