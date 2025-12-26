München (ots) -Ingolstadt setzt ein dickes Ausrufezeichen im Topspiel. Mit der 5:2-Demontration bei den Adler Mannheim überwinden die Panther ihr kleines Tief von zuletzt 2 Niederlagen in Folge. Nach dem Motto: "Weniger ist mehr". "Wir wollen immer viele Schüsse zum Tor bringen, aber teilweise haben wir dann nur 1 Tor geschossen mit vielen Schüssen. Heute hat es geklappt, dass mit weniger Schüssen mehr reingegangen sind. Ich glaube, jeder hat Vollgas gegeben und wir verdient gewonnen haben", erklärt Ingolstadts Philipp Rosa-Preto. Daniel Pietta absolvierte sein 1016. Hauptrundenspiel in der DEL und ist damit gemeinsam mit Mirko Lüdemann Rekordspieler der Liga. Seinen Meilenstein veredelte er mit einem Assist. Mannheim kassiert erneut 5 Gegentore. "Wir sind dem Spiel hinterhergerannt", bringt es Lukas Kälble nüchtern auf den Punkt. Durch die Niederlage büßt Mannheim die Tabellenführung ein.Die übernehmen nach 32. Spieltagen die Kölner Haie - erstmals seit über 2 Jahren. Gegen die Pinguins Bremerhaven gelingt mit dem 3:0 der 11. Sieg aus den letzten 12 Spielen. Großen Anteil daran hat auch Goalie Janne Juvonen, der seinen 4. Shutout im 18. Spiel feierte. "Das ist ein guter Lauf. Das Team hat einen großen Anteil daran. Ich habe kein Geheimnis. Von Anfang war es einfach für mich, hier anzukommen", meint der Goalie, der vereinslos in diese Saison gestartet war. Mittlerweile treibt er seine Gegenspieler in den Wahnsinn. "Der Kölner Torhüter ist schon brutal, hat ein brutales Spiel gemacht", bilanziert Bremerhavens Bennet Roßmy.Wolfsburg verschärft Berlins Ergebniskrise. Die Eisbären kassieren die 4. Niederlage aus den letzten 5 Spielen. "Die Ansätze sind die Richtigen. Nur, was uns zurzeit nicht gelingt, ist, die wichtigen Momente zu gewinnen. Die Kleinigkeiten, die zum Tor oder Gegentor führen. Wenn wir das verbessern, bin ich mir sicher, sind wir bald wieder in der Erfolgsspur", beschwört Eric Mik nach einer "vernünftigen" Partie. Der Meister ist aktuell Sechster, droht aus der direkten Playoff-Quali zu fliegen. Am Sonntag kommt Nürnberg (live ab 13.45 Uhr).Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen des 32. Spieltags der PENNY DEL. Bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Weiter geht es am Sonntag - ab 13.45 Uhr empfangen die Dresdner Eislöwen den EHC Red Bull München. Heute Nacht startet die U20 WM mit dem deutschen Auftakt gegen Weltmeister USA (ab 00.00 Uhr live und kostenlos). Danach warten Duelle mit der Slowakei (Samstag ab 20.00 Uhr live), Schweden (Montag ab 19.00 Uhr live) und der Schweiz (Dienstag ab 20.00 Uhr live).Adler Mannheim - ERC Ingolstadt 2:5Nach zuletzt 2 Niederlagen feiert Ingolstadt den Sieg im Topspiel bei den Adler Mannheim. Damit ziehen die Panther in der Tabelle am direkten Konkurrenten vorbei. Bei Mannheim fehlt in den letzten Spielen die Konstanz. Aus den vergangenen 5 Auftritten gab es nur 2 Siege.Alle Tore des Spiels im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=eU9pQmtoWXhsUGFDVy8rdkFWaVdiZXNkclFNTGpOWTR6ZnAwVUkyVzcrQT0=In seinem 1016. Hauptrundenspiel (DEL-Rekord) liefert Daniel Pietta den Assist zum zwischenzeitlichen 2:0 für den ERC Ingolstadt. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=WXJ2SHdKU0dqODVOMmtRRHg2THo5WGpJMzJvc0NUSmE5YWJPSnBqd1VUUT0=Eine Scheibe hält dem Topspiel nicht stand. Die 1. Drittelpause wurde aufgrund eines Glasbruchs in einer Schutzscheibe um einige Minuten ausgedehnt. Die Scheibe muss ausgetauscht werden. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=SG1FS0d2NHZJd1ZwVTRDU2g1VXFzMExvSDZ1SUxpbTl2WVNYNDNReW5UVT0=Von wegen Fest der Liebe. Kurz vor Ende der Partie fliegen nochmal die Fäuste. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=eGpsc0lDR2pXWmUxaGtqZEFoTzVuZklwcFdVM3pCaEUwTEdvZllwSjA1MD0=Lukas Kälble, Adler Mannheim: "Wir sind nicht gut genug rausgekommen im 1. Drittel, sind dann dem Spiel hinterhergerannt. Müssen wir aufarbeiten. Wir haben viel nach vorne geschissen und sind dann in die Konter gelaufen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=d2s5Wjc2TlJUQUtFZ3M2V2pKN2NUb2swS0R5aW9ldks1Y1JoZ2swdW44WT0=Philipp Rosa-Preto, ERC Ingolstadt: "Unser Plan war 60 Minuten unser Eishockey zu spielen, was uns gut gelungen ist. Im 2. Drittel war es ab und zu etwas schwieriger, aber das haben wir gut überstanden. Wir wollen immer viele Schüsse zum Tor bringen, aber teilweise haben wir dann nur 1 Tor geschossen mit vielen Schüssen. Heute hat es geklappt, dass mit weniger Schüssen mehr reingegangen sind. Ich glaube, jeder hat Vollgas gegeben und wir verdient gewonnen haben." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=c0M0T2wvRklValZhMElmZVNuWDA2Y2dsalpOL2JuN3pxUlNBeGFqWUMvaz0=Kölner Haie - Pinguins Bremerhaven 3:0Köln weiter im Flow. Gegen die Pinguins Bremerhaven gelingt der 11. Sieg aus den letzten 12 Spielen und der 6. Heimsieg in Folge. Für Bremerhaven ist es die 3. Niederlage aus den vergangenen 4 Spielen.Alle Tore des Spiels im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=aWl2S1VFQ0Z3WG53eUVrUUZ5cm4xT3ZVRHdKZkNDRXFnWmFkNDZOWXpYYz0=Maximilian Kammerer bringt die Kölner Haie in Unterzahl in Führung. Es ist der 1. Shorthander der Saison für Köln. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=VHBDRFg5ZzNiYmVYbU4rbGk1VVZ3S3dCenNuVEhjcVlwQWpjeGU2Vyttaz0=Janne Juvonen, 4. Shutout im 18. Spiel für die Kölner Haie: "Ich würde sagen, das ist ein guter Lauf. Das Team hat einen großen Anteil daran. Ich kann keinen Shutout erreichen, wenn das Team nicht so gut spielen würde." Über sein Geheimnis: "Ich habe kein Geheimnis. Ich versuche einfach die Scheibe zu halten und die Jungs helfen mir dabei. Es ist sehr schön hier zu spielen. Von Anfang war es einfach für mich hier anzukommen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Q2tOeDZ6WXZUbE81dERubDhibi9lMkpJdzVFRzNwVUJLM2pSZm1OdytvST0=Bennet Roßmy, Pinguins Bremerhaven: "Wenn man keine Tore schießt, kann man keine Spiele gewinnen. Wir hatten die Chancen, da muss dann auch mal einer oder zwei reingehen. Der Kölner Torhüter ist schon brutal, hat ein brutales Spiel gemacht. Das darf keine Ausrede sein, wir müssen einfach Tore schießen, da führt kein Weg dran vorbei. Wir haben ein gutes Spiel gespielt über 60 Minuten. Wir haben Druck gemacht. Dass wir in Überzahl das 1:0 fressen, ist natürlich bitter. Das darf nicht passieren und dann rennen wir hinterher." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=RU9lVHNiMHRud2MzdmdISjFKN0ZBWkRNS2Q5b1lhVlJGWHpRN241eERFZz0=Eisbären Berlin - Grizzlys Wolfsburg 1:2Nach 6 Niederlagen in Folge gegen die Eisbären entführen die Grizzlys erstmals wieder 3 Punkte. Damit verschärfen sie die Ergebniskrise der Eisbären. Aus den letzten 5 Spielen setzte es für den amtierenden Meister 4 Niederlagen. Der Rückstand auf Spitzenreiter Köln beträgt nun schon 18 Punkte.Alle Tore des Spiels im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=emJKSzNDN1NTM2JObWNNbXpWbWdjVXFmdXJ3bk9YVm5TQkxQbm9xZXcydz0=Die vermeintliche 2:1-Führung für die Eisbären findet nach Videobeweis keine Anerkennung. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dVplbUFGb3ROcTFobUFaMUF3VHA3NlJSc2VvWDFWSlI0VXdLQXhFTHFYcz0=Eric Mik, Eisbären Berlin: "Wir haben eine vernünftige Partie abgeliefert. Aber, wenn du die Tore nicht schießt, dann kannst du das Spiel nicht gewinnen. Wir hatten genug Chancen, müssen nur etwas kaltschnäuziger sein. Wenigsten 2 Chancen mehr machen, dann gewinnen wir das Spiel. Wolfsburg hat es gut gemacht, die haben das beste Unterzahlspiel der Liga. Das hat man gemerkt. Beim Powerplay haben sie nicht viel zugelassen. Die Ansätze sind die Richtigen. Nur, was uns zurzeit nicht gelingt, ist, die wichtigen Momente zu gewinnen. Die Kleinigkeiten, die zum Tor oder Gegentor führen. Wenn wir das verbessern, bin ich mir sicher, sind wir bald wieder in der Erfolgsspur." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=eDdPdkJFZTk5RDJKOCtGdENNVFVTQWFjSUN6N1RxRVZ5MktVZ2hKUVVHTT0=Justin Feser, Siegtorschütze zum 2:1 für die Grizzlys Wolfsburg: "Für das 1. Spiel nach Weihnachten war es ein großes Spiel. Beide Teams wollten das größtmögliche Kapital aus ihren Chancen herausholen, umso schöner, dass wir es nach Hause bringen konnten. Das ist wichtig für uns." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=UVZRWGxqNFdGcnd0UzhXSWIwMFN1RFJSQzZhS216aUMxT1hnQ0dYYkVjST0=Nürnberg Ice Tigers - Straubing Tigers 2:3Nach 3 Siegen in Folge setzt es für die Nürnberg Ice Tigers eine bittere Niederlage gegen die Straubing Tigers. Die wiederum kommen nach Rückstand zurück und feiern ihren 6. Sieg in Folge, trotz personeller Engpässe.Alle Tore des Spiels im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=MFFSRkNPdEF5MG9Ia1h5ZlExSGNudjQxamcycmh0Zy9Da1RxS1BKWisyRT0=Geniestreich von Evan Barrett. Dieser krönt seinen Alleingang mit einem ganz frechen Abschluss zur 2:1-Führung für Nürnberg. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=QTZ6dWw5bE1uMzRIMm1kcXFHYWFtOFZXTGluT3JwUmZyMjRGR0VxeHR3Yz0=Evan Barrett, Nürnberg Ice Tigers: "Wir sind sehr enttäuscht, es ist nicht akzeptabel. Wir haben 2 Drittel lang so gut gespielt und haben es dann im 3. Drittel hergegeben. Da wartet Arbeit auf uns und es kommen schwere Aufgaben auf uns zu. Manchmal läuft es einfach nicht in deine Richtung. Aber wir machen weiter, weil wir die Punkte brauchen, um da hinzukommen, wo wir hinwollen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Q2dnY0tRVWdaUzNrNTNFVE55aEFzK1luNXdjVjhqdVoxbUN4VVhEcFJTYz0=Marcel Brandt, Straubing Tigers: "Ich bin froh, dass es vorbei ist. Ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Ich meine, wir spielen wieder einmal mit einem dezimierten Kader. Jeder schmeißt sich rein, wir arbeiten hart. Hut ab vor der Mannschaftsleistung jedes Mal wieder. Hin und her mit Chancen auf beiden Seiten und am Ende mit dem glücklichen Ende für uns. Planen kann man aktuell gar nichts. Wir müssen von Spiel zu Spiel schauen, dass die Jungs wieder zurückkommen, gesund werden. Heute haben auch wieder ein paar angeschlagen gespielt. Das wird irgendwann schwer zu kompensieren." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=VTg2cUpBVStwdXZkTDVvRTNhWEhiZmRsS2JWRnVDaDR4NSs4U0xueC8xaz0=Penny DEL live bei MagentaSport - 33. Penny DEL live bei MagentaSport - 33. SpieltagSonntag, 28.12.2025Ab 13.45 Uhr: Eisbären Berlin - Nürnberg Ice Tigers, Dresdner Eislöwen - EHC Red Bull MünchenAb 16.15 Uhr: ERC Ingolstadt - Grizzlys Wolfsburg, Straubing Tigers - Iserlohn Roosters, Pinguins Bremerhaven - Löwen Frankfurt, Kölner Haie - Schwenninger Wild WingsAb 18.45 Uhr: Augsburger Panther - Adler MannheimDie deutschen Spiele bei der U20-WM live und kostenlos bei MagentaSportSamstag, 27.12.2025Ab 0.00 Uhr: Deutschland - USAAb 20.00 Uhr: Slowakei - DeutschlandMontag, 29.12.2025Ab 19.00 Uhr: Deutschland - SchwedenDienstag, 30.12.2025Ab 20.00 Uhr: Schweiz -Deutschland