Der Industriekonzern Siemens blickt auf ein Rekordjahr 2025 zurück. Von einem Gewinn nach Steuern von 10,4 Milliarden Euro und einem Free Cashflow auf Allzeithoch werden auch die Aktionäre profitieren: Sieerhalten eine höhere Dividende. Zugleich startet die Entkonsolidierung von Siemens Healthineers. Siemens hat im Geschäftsjahr 2025 neue Rekorde aufgestellt. Trotz eines volatilen Umfelds erzielte der Münchener Technologiekonzern den höchsten Gewinn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
