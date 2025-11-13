Der Energiepark Reppichau ist eine der größten Photovoltaik-Freiflächenanlagen in Sachsen-Anhalt. Ein Joint Venture der Unternehmen Meistro Energie GmbH, ISM Gruppe und Wimex Group hat ihn verwirklicht. Nach 16 Monaten Bauzeit geht mit dem Energiepark Reppichau eines der größten EEG-geförderten Photovoltaik-Projekte wie geplant ans Netz. Mit einer Fläche von rund 100 Hektar ist der neue Solarpark derzeit eines der größten PV-Projekte in Sachsen-Anhalt. Die Anlage verfügt über 75 MW installierter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
