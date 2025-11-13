Der Energiepark Reppichau ist eine der größten Photovoltaik-Freiflächenanlagen in Sachsen-Anhalt. Ein Joint Venture der Unternehmen Meistro Energie GmbH, ISM Gruppe und Wimex Group hat ihn verwirklicht. Nach 16 Monaten Bauzeit geht mit dem Energiepark Reppichau eines der größten EEG-geförderten Photovoltaik-Projekte wie geplant ans Netz. Mit einer Fläche von rund 100 Hektar ist der neue Solarpark derzeit eines der größten PV-Projekte in Sachsen-Anhalt. Die Anlage verfügt über 75 MW installierter ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.