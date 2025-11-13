Mit der Evonik-Aktie geht es auch in dieser Woche weiter bergab. Am Dienstag markierten die Papiere des Spezialchemiekonzerns mit 13,55 Euro ein neues Rekordtief. Seit Jahresbeginn hat das Papier damit rund 19 Prozent an Wert verloren - und eine schnelle Trendwende ist laut Analysten nicht in Sicht. Zudem könnte womögloch auch noch die hohe Dividende in Gefahr geraten. Goldman-Analystin Georgina Fraser sieht weiteres Abwärtspotenzial bis auf 11,60 Euro und warnt vor anhaltendem Preisdruck im Tierfuttersegment, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
