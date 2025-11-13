Zürich - Der Schweizer Immobilienmarkt hat sich 2025 nach einer zweijährigen Korrekturphase deutlich erholt. Die Preise für Wohnrenditeliegenschaften stiegen einer Analyse zufolge im zweiten Quartal im Vorjahresvergleich um 5,2 Prozent, jene für Geschäftsobjekte um 4,1 Prozent. Ein grosser Profiteur ist dabei auch der Staat. Selbst indirekte Immobilienanlagen legten stark zu: börsenkotierte Immobiliengesellschaften um 15,2 Prozent und Fonds um 10,2 ...

