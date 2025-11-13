Zürich - Der Schweizer Franken hat sich in der Nacht auf Donnerstag gegenüber dem US-Dollar und dem Euro leicht abgeschwächt. Ursache der Kursgewinne des Greenback dürfte das Ende des US-Shutdown sein, heisst es am Markt. Das Währungspaar Dollar/Franken kostet aktuell 0,7992 nach 0,7979 am Vorabend. Der Euro wird derweil zu 0,9258 nach 0,9244 Franken gehandelt. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit dagegen ...

