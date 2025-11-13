© Foto: Siemens AG

Siemens hat neue Quartalszahlen veröffentlicht und richtet den Fokus nun klar auf den Ausbau des Digitalgeschäfts und die bevorstehende Healthineers-Abspaltung.Siemens hat neue Quartalszahlen vorgelegt und zugleich einen klaren Strategiewechsel skizziert: Nach dem geplanten Rückzug aus Healthineers will der Konzern seinen Fokus deutlich auf Digitalisierung, Automatisierung und KI verlagern. Vorstandschef Roland Busch präsentierte dazu ambitionierte Wachstumspläne. Digitalgeschäft soll sich verdoppeln Im Rahmen des neuen ONE Tech Company Programms hebt Siemens seine mittelfristige Umsatzambition von bisher 5 bis 7 Prozent auf 6 bis 9 Prozent an. Bereits für das neue Geschäftsjahr erwartet …