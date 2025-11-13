Baloise Holding AG
Basel, 13. November 2025. Baloise erhält für das Projekt «AI Concierge» den 1. Preis im Rahmen des Swiss Insurance Innovation Award. Der Innovationspreis wird vom digitalen Fachmedium «HZ Insurance» in Zusammenarbeit mit einer renommierten Expertenjury verliehen und würdigt herausragende Projekte der Schweizerischen Versicherungswirtschaft.
Anlässlich des gestern verliehenen Swiss Insurance Innovation Award wurde Baloise mit dem 1. Preis ausgezeichnet. Damit bestätigen wir auch 2025 unsere Rolle als eines der innovativsten Schweizer Versicherungsunternehmen. Gekürt wurde das Projekt «AI Concierge». «Es erfüllt mich mit Stolz und grosser Freude, dass die Leistung und der Ideenreichtum unserer Mitarbeitenden auch 2025 gewürdigt werden - und Baloise seine Position als innovatives Unternehmen in der Schweizer Versicherungs- und Finanzbranche behauptet», so Clemens Markstein, CEO von Baloise in der Schweiz.
Baloise AI Concierge: Mit Hilfe von generativer KI zur personalisierten Versicherungspolice
