Zürich - Die Leute in der Schweiz planen, an Aktionstagen wie Singles Day, Black Friday und Cyber Monday weniger auszugeben. Das zeigt eine bevölkerungsrepräsentative Umfrage durchgeführt von YouGov Schweiz im Auftrag von Salesforce Schweiz. Während rund ein Drittel der Bevölkerung im Vergleich zum letzten Jahr allgemein weniger einkauft, gibt die Mehrheit an, gleich viel zu konsumieren, nur wenige kaufen mehr. Hinter Käufen an Aktionstagen stehen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab