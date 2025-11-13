SMA Solar bekommt die Schwäche im Privat- und Gewerbesegment weiterhin deutlich zu spüren. Das verdeutlichen die heute vorgelegten Zahlen für das dritte Quartal. Vor allem die sinkende Nachfrage sowie intensiver Preis- und Konkurrenzdruck belasten das Tagesgeschäft. Immerhin zeigte sich das Geschäft mit größeren Projekten und professionellen Kunden zuletzt etwas stabiler - wenn auch auf einem insgesamt niedrigen Niveau.In den ersten neun Monaten legten die Erlöse dennoch leicht zu und kletterten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
