Der Solarwechselrichter-Hersteller SMA Solar Technology hat im dritten Quartal kräftig zugelegt - und dennoch tiefrote Zahlen geschrieben. Der Höhenflug der Aktie ist damit vorerst gestoppt.SMA Solar hat im dritten Quartal zwar rote Zahlen geschrieben, aber mit einem Rekord-Auftragseingang beeindruckt. Die Erlöse stiegen um 49 Prozent auf 450 Millionen Euro, während das EBIT wegen hoher Sonderbelastungen - darunter Abschreibungen und Rückstellungen - auf -104 Millionen Euro sank. Besonders das Segment Large Scale sorgte für Rückenwind mit einem Plus von fast 69 Prozent und neuen Großaufträgen im Wert von 460 Millionen Euro. Das EBITDA belief sich auf minus 26 Millionen Euro, womit SMA …

