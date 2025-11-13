Die Internationale Energieagentur geht davon aus, dass die weltweiten Zuwächse im Photovoltaik-Bereich bis 2035 durchschnittlich 540 Gigawatt pro Jahr betragen werden. Das geht aus ihrem Bericht "World Energy Outlook 2025" hervor. von pv magazine Global Nach dem am Mittwoch veröffentlichten Bericht der Internationalen Energieagentur IEA wird der globale Photovoltaik-Zubau bis 2035 voraussichtlich bei durchschnittlich 540 Gigawatt liegen. Der IEA-Bericht "World Energy Outlook 2025" prognostiziert, dass erneuerbare Energien in allen Wachstumsszenarien schneller wachsen werden als alle anderen wichtigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
