Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Donnerstag im frühen Geschäft etwas fester. Händler verweisen darauf, dass der US-Regierungsstillstand endlich beendet ist, nachdem nun auch US-Präsident Donald Trump seine Unterschrift gesetzt hat. Allerdings dürfte dies nach den Kursgewinnen der vergangenen Tage zu einem Grossteil in den Kursen eingepreist sein, heisst es am Markt. Zudem dürfte es einige Zeit dauern, bis all die nicht veröffentlichten ...

