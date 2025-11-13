Neuenburg - Die Produzentenpreise in der Schweiz sind im Oktober im Vergleich zum Vormonat gesunken. Preisrückgänge zeigten insbesondere Datenverarbeitungsgeräte, elektronische und optische Erzeugnisse. Auf Jahresbasis hat sich das Minus beim Index damit leicht verringert. Konkret ist der Gesamtindex der Produzenten- und Importpreise (PPI) im Oktober um 0,3 Prozent auf 105,0 Punkte zurückgegangen, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
