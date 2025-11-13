Im Gespräch mit PANDION-Inhaber und -Vorstand Reinhold Knodel

Die PANDION AG plant eine zweieinhalbjährige Verlängerung ihrer 5,50%-Unternehmensanleihe 2021/26 (ISIN: DE000A289YC5) bis August 2028 zu angepassten Konditionen. Vorgesehen sind unter anderem eine Erhöhung des Zinssatzes auf 8,00 % p.a., halbjährliche Zinszahlungen, eine vierteljährliche Finanzberichterstattung sowie eine vorzeitige Teilrückzahlung von 10 % des Nennbetrags zum 31. Dezember 2027. Die Anleihe hat ein platziertes Volumen von 45 Mio. Euro. Im Zeitraum vom 17. bis 19. November 2025 sollen die Gläubiger über die Pläne des Unternehmens abstimmen. Reinhold Knodel, Vorstand und Inhaber der PANDION AG, erläutert die Hintergründe der geplanten Maßnahme.

Anleihen Finder: Herr Knodel, Sie sprechen von einer strategischen Neuausrichtung der Finanzierung. Wo stehen Sie aktuell in diesem Prozess und wo stehen Sie mit der Prolongation der Anleihe?

Reinhold Knodel: Wir sind mit der Umsetzung unseres Konzepts im vorgesehenen Zeitplan. Nach der Ankündigung haben wir die wesentlichen Abstimmungen mit unseren Finanzierungspartnern vertieft und arbeiten parallel an der Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen aus der Vereinbarung mit dem Finanzinvestor. Die Prolongation der Anleihe ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...