HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Deutsche Telekom nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 35,20 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) hätten die Erwartungen erfüllt, allerdings dank der bereits bekannten Geschäftsentwicklung in den USA, schrieb Paul Sidney am Donnerstag. Dank dieser hätten die Bonner auch den Ausblick angehoben. Das deutsche Dienstleistungsgeschäft habe hingegen enttäuscht./rob/gl/ag



