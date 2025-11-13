Zürich - Robeco gibt heute die Ernennung von Marc Flückiger in das Institutional Sales Team Schweiz bekannt. Er wird sich auf den Ausbau der Kundenbeziehungen und Marktpräsenz im institutionellen Segment konzentrieren - einem Bereich, in dem Robeco seit 1972 fest verankert ist. Marc Flückiger verstärkt das Schweizer Institutional Sales Team von Robeco als Senior Sales Manager. Er verfügt über mehr als zwölf Jahre Erfahrung bei Fidelity International, ...

